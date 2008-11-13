Lakers'a 'vızzz' geldi!..

Maça çok iyi başlayan konuk ekip devreyi 51-30 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Hornets'in son çeyrekteki 34-22'lik performansı galibiyet için yeterli olmadı.Lakers'ta Kobe Bryant 20 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ile yıldızlaşırken son dakikaya girilirken James Posey'nin üzerinden kaydettiği üçlük galibiyeti müjdeleyen basket oldu. Veteran guard Derek Fisher da 4/6 üç sayı isabetiyle 20 sayıyla oynadı. Andrew Bynum 14 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, Pau Gasol 14 sayı, 6 ribaunt, kenardan gelen Trevor Ariza 10 sayıyla ön plana çıkan isimler oldular.Hornets'te ise Chris Paul 30 sayı, 7 ribaunt, 13 asist ile maçın en etkileyici performansını sergiledi. David West 21 sayı, 12 ribaunt, 6 top kaybı ile takım arkadaşına katkıda bulundu.Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Kobe Bryant ve arkadaşları böylece 2001-2002 sezonundaki 7 maçlık sezon açılış serisini egale etti. Bundan sonraki hedef ise kulüp tarihinin en iyi sezon açılışı olan 1997-1998 sezonundaki 11 maçlık seriyi tarihe gömmek olacak.Bu arada Hornets'in yıldız oyun kurucusu Chris Paul, bu maçtaki performansıyla ligde en az 20 sayı ve 10 asist yaptığı maç serisini 7 maça çıkardı.Sacramento Kings konuk olduğu Staples Center deplasmanında Los Angeles Clippers'ı 98-103 mağlup etti.Krallar 1. ve 3. periyottaki etkili oyunları ile sonuca gittiler. Kings, 2008/09 NBA sezonunda 9. mücadelesinde 4. galibiyetine ulaştı.Deplasman ekibi pota altı sayılarında rakibine 44-34 üstünlük kurdu ve galibiyete uzandı.Los Angeles Clippers: Al Thornton 20 sayı-3 ribaund-3 blok, Ricky Davis 16 sayı-3 ribaund, Marcus Camby 13 sayı-4 ribaund-4 blok, Baron Davis 12 sayı-11 asist, Cuttino Mobley 10 sayı-4 ribaund, Chris Kaman 8 sayı, Paul Davis 4 sayı, Mike Taylor 3 sayı.Sacramento Kings: Beno Udrih 30 sayı-7 asist-5 ribaund, Brad Miller 16 sayı-11 ribaund-8 asist, Jason Thompson 16 sayı-11 ribaund, John Salmons 13 sayı-4 ribaund-4 asist, Mikki Moore 8 sayı, Spencer Hawes 7 sayı, Bobby Jackson 6 sayı, Donte Greene 5 sayı, Bobby Brown 2 sayı.NBA sezonuna beklentilerin altında başlayan iki kulübün mücadelesinde kazananan Milwaukee Bucks oldu.Bucks, sahası Bradley Center'da konuk ettiği San Antonio Spurs'u 82-78 mağlup etti.Ev sahibi ekip bu galibiyet ile 4-5 galibiyet oranına yükseldi. San Antonio Spurs ise 2-5 galibiyet oranına geriledi.Milwaukee Bucks: Richard Jefferson 19 sayı-9 ribaund, Ramon Sessions 13 sayı-3 ribaund-3 asist, Mbah a Moute 11 sayı-7 ribaund, Andrew Bogut 10 sayı-17 ribaund-4 asist-3 top çalma, Luke Ridnour 10 sayı-3 ribaund-3 asist, Charlie Bell 7 sayı, Charlie Villanueva 6 sayı, Joe Alexander 4 sayı, Tyron Lue 2 sayı.San Antonio Spurs: Tim Duncan 24 sayı-5 ribaund, Michael Finley 19 sayı-4 ribaund-3 asist, Anthony Tolliver 9 sayı, Roger Mason 6 sayı, Grant Hill 4 sayı, Jacque Vaugh 4 sayı, Bruce Bowen 4 sayı, Kurt Thomas 4 sayı, ıme Udoka 3 sayı, Fabricio Oberto 1 sayı.