Lakers'a Indiana sürprizi



Indiana Pacers sahasında Los Angeles Lakers'ı son saniye basketiyle 118-117 yenerek, rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.





Bu maç kadar 14-1 galibiyet oranı ve üst üste 5 deplasman galibiyetiyle lig rekoru kırarak, şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Los Angeles Lakers, Indianapolis deplasmanından eli boş döndü.



Son periyoda 15 sayı farkla önde giren Lakers, son 12 dakikada sadece 16 sayı atınca Indiana Pacers'a 118-117 yenilmekten kurtulamadı.



Konuk ekip, üçüncü çeyrekte bir ara 17-0'lık bir seri yakalamasına karşın, son periyotta Troy Murphy ve Danny Granger'ı durduramayınca Murphy'nin son saniye basketiyle sezonun ikinci yenilgisini almış oldu.



İkisi iç sahada olmak üzere son 6 maçın 5'ini kaybeden Indiana, kötü gidişine son verdiği karşılaşmada kullandığı 21 serbest atışın 20'sini sayıya çevirdi. Conseco Fieldhouse'da güçlü rakibini 16 top kaybına zorlayan ev sahibi ekipte 41 dakika ile maçın en çok süre alan ismi Danny Granger 32 sayı - 5 asist - 4 ribauntla gecenin yıldızı oldu. Granger'a katkı yapan isimlerse 21 sayı - 8 asist - 3 ribauntla T.J. Ford, 16 sayı - 17 ribaunt - 3 asistle Troy Murphy, 16 sayı - 10 ribaunt - 4 asistle Rasho Nesterovic ve yine 16 sayı - 5 ribaunt - 3 asistle Marquis Daniels oldu.



Bu seozn Boston'ı da yenen rakibi karşısında 6 oyuncunun çift hanelere ulaşması Lakers'a yetmezken, Kobe Bryant 28 sayı - 7 ribaunt - 2 asist, Pau Gasol 20 sayı - 9 ribaunt - 3 asist, Andrew Bynum da 17 sayı - 9 ribauntla oynadılar.



PISTONS SON ÇEYREKTE



Gecenin önemli maçında ise Detroit Pistons bu sezon istediği performansı yakalayamayan San Antonio Spurs'ü deplasmanda 89-77 yendi.



Son çeyreğe kadar başa baş giden oyunu Allen Iverson ve Rasheed Wallace'ın etkili oyunlarıyla kopartan Pistons, AT&T Center'dan galip ayrılan taraf oldu.





Konuk ekipte 17'si son 15 dakikada olmak üzere 19 sayı üreten Rasheed Wallace, 5 de ribaunt alırken, son çeyrekte kullandığı 3 üç sayılık atışı da sayıya çevirdi. Pistons'ta Allen Iverson da 19 sayı üretirken, 6 asist yapıp, 4 de top çaldı. Detroit'te ayrıca Richard Hamilton 16 sayı - 2 ribaunt, Tayshaun Prince de 15 sayı - 12 ribaunt - 5 asistle katkı yaptılar.



Üst üste aldığı 4 galibiyetle toparlanma sürecine girdikten sonra üst üste ikinci yenilgisini alan San Antonio Spurs ise Arjantinli yıldızı Manu Ginobili'ye kavuştuğu maçtan boynu bükük ayrılmış oldu.



Geçirdiği ameliyat sonucu ilk 12 maçı kaçıran Ginobili, 13 sayı - 3 asist - 3 ribaunt üretirken, ev sahibinde en skorer isim 23 sayı - 13 ribauntla oynayan Tim Duncan oldu.



MEMO 'DOUBLE-DOUBLE'I KAÇIRDI



Utah da Sacramento'yu son dakikalarda geçebildi.



Kİngs deplasmanına konuk olan Utah, Deron Williams'ın son bölümdeki kritik sayılarıyla rakibini 99-94 mağlup etti.



Williams 14 sayı - 7 asist üretirken, Jazz'ın en skoreri, oyuna kenardan dahil olan Kyle Korver oldu. Korver maçı 15 sayı ile tamamladı.



Milli basketbolcumuz Mehmet Okur ise 9 sayı - 11 ribaundluk bir performans sergiledi.



