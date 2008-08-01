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Spor

Lakers Vujacic ile yeniledi

NBA'de Los Angeles Lakers, kısıtlamalı serbest kalan oyuncusu Sasha Vujacic ile 15 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Geçtiğimiz sezon Batı Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Los Angeles Lakers, 24 yaşındaki Sasha Vujacic ile sözleşme yeniledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lakers'ın genel menajeri Mitch Kupchak, "Sasha'nın büyük bir gelişim kaydettiğini düşünüyorum. Tecrübeli antrenörümüz Phil Jackson da sezonun ikinci yarısında ona daha fazla süre vererek genç oyunca ne kadar güvendiğini gösterdi. Sasha tatil dönemimde de aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kaydettiği gelşimi önümüzdeki yıllarda da gösterecek" dedi.

Geçtiğimiz sezon 72 normal sezon maçında görev yapan Vujacic, 8.8 sayı – 2.1 ribaunt ve 1 asist ortalaması ile mücadele etmişti.

Play-off'ta 21 maçın tamamında forma giyen genç oyuncu, 8.1 sayı – 2.2 ribaunt ve 0.8 asist ortalaması yakalamıştı.

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