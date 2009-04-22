Lakers ve Cleveland kayıpsız



Utah'ı 119-109 yenen Los Angeles Lakers ve Detroit'i 94-82 mağlup eden Cleveland Cavaliers seride 2-0 öne geçtiler.





NBA'de play-off mücadeleleri Batı Konferansı'nda iki, Doğu Konferansı'nda bir maçla devam etti.



İlk maçlarından galibiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers, ikinci maçlarından da galip ayrılırken, Portland da Brandon Roy'un etkili oyunuyla Houston karşısında seriyi eşitledi.



Staples Center'da ilk maçı rahat bir oyunla 113-100 kazanan Los Angeles Lakers, Utah Jazz karşısında bu kez daha çok zorlanmasına karşın 119-109'luk skorla seriyi 2-0'a getirdi.



Rakibi karşısında ilk çeyreği 41-29 önde kapatan ev sahibi ekip, devreye de 66-55 önde girdi. Özellikle son çeyrekte farkı bir ara 3 sayıya kadar indiren Jazz karşısında boyalı alandaki üstünlüğüyle sonuca giden Lakers, evindeki ilk 2 maçı kayıpsız geçmeyi bildi.



Koç Phil Jackson'ın 195. play-off galibiyetini aldığı Lakers'ta tam 7 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Kobe Bryant 26 sayı-9 asist-6 ribaunt, Pau Gasol 22 sayı-6 ribaunt, Lamar Odom da 19 sayı-3 ribauntla ön plana çıktılar.



Sakatlığı süren Mehmet Okur'dan ikinci maçta da faydalanamayan konuk Jazz'da ise Deron Williams'ın 35 sayı-9 asist-4 ribaunt-4 top çalma ve Carlos Boozer'ın 20 sayı-10 ribauntluk performansları yeterli olmadı.



Cleveland Cavaliers, Detroit'e ikinci buluşmada da şans tanımadı. Maçı 94-82 kazanan Cavaliers, seride durumu 2-0'a getirdi.



Son çeyrekte farkı bir ara 29 sayıya kadar çıkaran Cleveland'da, LeBron James 29 sayı-13 ribaunt, Mo Williams 21 sayı-7 asist, Delonte West de 20 sayı ile öne çıkan oyuncular oldular.



Bitime 4 dakika kala farkı 7'ye kadar indiren Detroit'teyse Richard Hamilton'ın 17 sayılık çabası yeterli olmadı.



Portland ise Houston önünde seriye denge getirmeyi başardı. Play-off ilk turu 2. maçında, Rockets'ı 107-103 mağlup eden Trail Blazers, 6 yıl sonra ilk play-off galibiyetini de aldı.



Portland adına gecenin yıldızı ise rakip potaya 42 sayı bırakan Brandon Roy'du. Lamarcus Aldridge de, 27 sayı-12 ribauntluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.



