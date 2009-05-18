Lakers uzatmadı...



Batı Konferansı'nda finale yükselen ikinci takım evinde Houston Rockets'ı 89-70 yenen Los Angeles Lakers oldu.





NBA'de Batı Konferansı'nda finalin adı Denver Nuggets-Los Angeles Lakers oldu.



Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasında büyük çekişmeye sahne olan serinin 7. ve son maçı Staples Center'da oynandı. Maça çok iyi başlayan ve ilk yarıda 51-31'le 20 sayılık farkı yakalayan ev sahibi ekip, bu avantajını iyi kullandı ve 89-70'le galip ayrılan taraf oldu.



Los Angeles Lakers'da Houston karşısında en etkili isim 21 sayı-18 ribauntla Pau Gasol olurken, Trevor Ariza 15 sayı-5 ribaunt, Kobe Bryant 14 sayı-7 ribaunt-5 asist-3 top çalma, Andrew Bynum da 14 sayı-6 ribauntla oynadılar.



Konuk Houston'da ise sadece 3 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Aaron Brooks 13 sayı-3 ribaunt-3 asist, Luis Scola 11 sayı-6 ribaunt ve Von Wafer da 10 sayı-2 ribauntla mücadele ettiler.





