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Spor

Lakers tam gaz!..

NBA'de 5 karşılaşma oynandı. Lakers, New Jersey engelini de aşarak galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Cleveland da New York'u rahat geçti.

26 Kasım 2008 02:00


NBA'de 5 karşılaşma oynandı. Lakers, New Jersey engelini de aşarak galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Cleveland da New York'u rahat geçti.


New Jersey'i 120-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, galibiyet sayısını 12'ye yükseltti.
Bu sezon yalnızca Detroit'e mağlup olan Lakers'ta, Pau Gasol 26 sayı - 8 ribaund, oyuna kenardan dahil olan Jordan Farmar da 18 sayı ile takımlarının en etkili isimleriydiler.

Los Angeles'ın süper yıldızı Kobe Bryant ise 17'de 5 isabetle 12 sayıda kaldı. Stromile Swıft ve Josh Boone dahil 4 oyuncusundan yoksun olan New Jersey'de ise Devin Harris 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

CLEVELAND ZORLANMADI

Doğu Konferansı’nda zirveyi hedefleyen Cleveland da, New York deplasmanında rahat bir galibiyet aldı.

Knicks'i 119-101 mağlup eden Cavaliers'da, gözler kontratının sona ermesinin ardından New York forması giyebileceği konuşulan LeBron James'in üzerindeydi. İlk üç çeyrekte 26 sayı kaydeden James, farkın açılması üzerine son bölümde forma giymedi.

Cleveland'da süper yıldız dışında 6 oyuncu çift haneli skor üretti.

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