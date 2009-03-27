Lakers rövanşı aldı

NBA'de Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, Kobe Bryant'ın 30 sayı ile yıldızlaştığı maçta Detroit Pistons'ı deplasmanda 92-77 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.



Los Angeles Lakers, son 7 maçın 6'sını kaybeden Detroit Pistons'a konuk oldu. Kobe Bryant'ın 30 sayı – 8 ribaunt – 7 asist – 2 top çalmayla ön plan çıktığı maçta Lakers, rakibini deplasmanda 92-77'lik skorla geçerek kendi evinde kaybettiği karşılaşmanın da rövanşını almış oldu.



Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oyunu kontrol eden Lakers, yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımazken, skor üretmekte de zorlanmadı ve ilk çeyreği de 25-12 üstün kapattı.



İkinci çeyreğe 16-0'lık seriyle başlayarak 27-25 öne geçen ev sahibi takım, farkı da 8 sayıya kadar çıkardı. Kobe Bryant'ın sayılarıyla farkı eritmeyi başaran Lakers, soyunma odasına 42-39 geride gitti.



İkinci yarıda Lakers savunmasını aşmakta çok zorlanan Pistons, Trevor Ariza'nın da konuk takım da devreye girmesiyle birlikte 56-55 geriye düştü. Kobe Bryant-Pau Gasol ikilisinin sayılarıyla farkı açan Lakers, son çeyreğe 70-55 önde başladı.



Son çeyrekte Will Bynum'ın çabalarına rağmen oyunu kontrol etmeyi başaran Lakers, Pistons'ın aradaki farkı kapatmasına izin vermedi ve sahadan 92-77'lik skorla galip ayrıldı.



Lakers'da Kobe Bryant 30 sayı – 8 ribaunt – 7 asist – 2 top çalmayla maça damgasını vururken, kullandığı 18 şutun 10'unu da sayıya çevirdi. Derek Fisher 15 sayı – 2 ribaunt – 2 asistle maçı noktalarken, Pau Gasol 12 sayı – 11 ribaunt – 3 asistle, Lamar Odom 12 sayı – 10 ribaunt – 7 asist – 3 top çalmayla double-double yaptı.



Ev sahibi ekipte kenardan gelerek 25 sayı – 11 asist – 3 ribauntla double-double yaparak kariyer rekoru kıran Will Bynum'ın çabaları yenilgiyi engellemek için yeterli olmadı.



CHICAGO MIAMI'YI DEVİRDİ



Merkez Grubu takımlarından Chicago Bulls, Salmons'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Miami Heat'i 106-87 yenerek son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.



İlk çeyreği 26-25 önde kapatan Bulls, ikinci çeyrekte beklenen performansı sergileyemeyince soyunma odasına 49-47 geride gitti.



İkinci yarıda savunma sertliğini artıran Bulls, rakibine sadece 14 sayı şansı tanırken, 32 sayı üretti ve son çeyreğe de 79-63 önde başladı.



Üçüncü çeyrekteki etkili oynunu son çeyreğe de taşımayı başaran ev sahibi takım, güçlü rakibini 107-86'lık skorla mağlup etti.



Chicago'da John Salmons 27 sayı - 5 asist - 2 ribaunt - 2 top çalmayla takımının en skorer ismi olurken, Tyrus Thomas 15 sayı - 12 ribaunt - 3 blokla double-double yaptı.



Miami'de ise süper yıldız Dwyane Wade'in 31 sayı - 5 ribaunt - 4 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.



