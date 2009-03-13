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Spor

Lakers play-off’u garantiledi

NBA’de Los Angeles Lakers, ilk çeyrekteki etkili oyunuyla San Antonio Spurs’ü deplasmanda 102-95 mağlup etti

13 Mart 2009 02:00



NBA’de Los Angeles Lakers, ilk çeyrekteki etkili oyunuyla San Antonio Spurs’ü deplasmanda 102-95 mağlup ederek Batı Konferansı’nda play-off’a kalmayı garantileyen ilk takım oldu.

NBA’in en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan Los Angeles Lakers, AT&T Center’da San Antonio Spurs’e konuk oldu.

Pau Gasol, Kobe Bryant ve Lamar Odom üçlüsünün skorer oyunuyla güçlü rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Lakers, sahadan da 102-95’lik skorla galip ayrılmayı bildi. Batı Konferansı'nda play-off'u garantileyen ilk takım olan Lakers, Pasific Grubu'nda da mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmaya hızlı giren konuk takım, ilk 6 dakikayı 23-9 önde geçti. Spurs’ün kolay sayı üretmesine izin vermeyen Lakers, ilk çeyreği de 35-17 üstünlükle tamamladı. İkinci çeyreğe Michael Finley’nin sayılarıyla iyi başlayan ev sahibi takım, skoru 39-31’e getirerek farkı 8 sayıya kadar indirdi. Pau Gasol-Kobe Bryant ikilisi ile farkın erimesine izin vermeyen Lakers, soyunma odasına 53-38 önde gitti.

İkinci yarıya daha sert savunma yaparak giren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğin tamamlanmasına 6.5 dakika kala farkı yeniden tek hanelere indirdi ve son çeyreğe de 78-70 geride başladı.

Son çeyreğe kolay sayılar bularak giren Spurs, bitime 2 dakika 18 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi. Kobe Bryant’ın kritik 3 sayılık basketiyle kontrolü yeniden ele geçiren Lakers, maçı da 102-95’lik skorla kazanarak rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Los Angeles Lakers’da İspanyol yıldız Pau Gasol 23 sayı – 11 ribaunt – 3 asist – 2 blokla double-double yaparken, Kobe Bryant 23 sayı – 6 asist – 4 ribauntla, Lamar Odom da 12 sayı – 10 ribaunt – 2 asist – 2 blokla katkı yaptı.

Ev sahibi Spurs’te ise Tony Parker’ın 25 sayı – 9 asist - 2 ribauntu ile Michael Finley’nin 25 sayı – 3 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Tecrübeli yıldız Tim Duncan ise, 16 sayı – 11 ribaunt – 5 asistle salondan ayrıldı.

LEBRON’DAN ÜST ÜSTE 3.TRIPLE-DOUBLE

Doğu Konferası’nın zirvesinde yer alan Cleveland Cavaliers, LeBron James’in triple-double yaptığı maçta Phoenix Suns’ı deplasmanda 119-111 mağlup etti.

Cavaliers’ın 119-111’lik skorla kazandığı maçla birlikte LeBron James 34 sayı – 13 asist – 10 ribauntla üst üste 3. triple-double’ını yaparken, Suns da üst üste 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-27 önde kapatan Cleveland, ikinci çeyrekte beklenen savunma performansını gösterememesine rağmen hücumdaki etkili oyunuyla soyunma odasına 63-62 üstün gitti.

Jason Richardson’ın basketleriyle ikinci yarıya hızlı giren ev sahibi takım, ilk 3.5 dakikayı 74-66 önde geçti. LeBron James’in sayılarıyla maçtan kopmayan Cavaliers, son çeyreğe 4 sayı geride başladı.

Son çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Sasha Pavlovic’in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle öne geçmeyi başaran Cleveland, üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı ve sahadan 119-111’lik skorla galip ayrılarak üst üste 3. galibiyetini aldı.

Cavaliers’da 34 sayı – 13 asist – 10 ribauntla üst üste 3. triple-double’ını yapan LeBron galibiyette büyük pay sahibi olurken, Mo Williams 30 sayı – 5 ribaunt – 3 asist – 2 top çalma, kenardan gelen Sasha Pavlovic 16 sayı – 2 ribaunt – 2 asistle oynadı.

Ev sahibi ekipte Matt Barnes 21 sayı – 5 asist - 4 ribauntla, Steve Nash 20 sayı – 6 asist – 2 ribauntla, Shaquille O’Neal da 12 sayı – 7 ribauntla karşılaşmayı noktaladı.

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