Lakers, NBA'in yeni şampiyonu olmaktan bir maç uzakta

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LeBron James ve arkadaşları, bu sabah saatlerinde aldıkları zaferle Los Angeles Lakers'ı kulüp tarihinin 17.şampiyonluğuna taşımaya çok yaklaştı.

102-96 ile Miami Heat'i geçen Lakers, seride 3-1 öne geçti. Lakers, cuma günü oynanacak serinin 5. maçında da zafere ulaşırsa bu sezonun şampiyonu olacak.

LeBron karşılaşmayı 28 puan, 12 ribaunt ve 8 asist ile bitirdi. Lakers'ın diğer yıldızı Anthony Davis de maç boyunca kaydettiği 22 puan ve son dakikada bulduğu üçlük ile zaferde önemli rol oynadı.

Miami'de ise Jimmy Butler 22, Tyler Herro da 17 puanda kaldı.

NBA Final Serileri'nde 3-1 öne geçen takımlar 34 kez mutlu sona ulaşırken sadece bir kez şampiyon olamadı. Seride 3-1'lil üstünlüğü olmasına rağmen şampiyon olamayan tek takım LeBron James'in liderlik ettiği Cleveland Cavaliers'ın mükemmel bir geri dönüşle geçtiği Golden State Warriors'dı.