T24 LogoT24 Logo
Spor

Lakers Jazz'a direnemedi

Geçtiğimiz sezon playoff'larda da eşleşen Utah Jazz, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 99-90 mağlup etti.

08 Ekim 2008 03:00


NBA'de salı gecesi oynanan hazırlık maçlarından biri de Kaliforniya Honda Center'daydı. Geçtiğimiz sezon playoff'larda da eşleşen Utah Jazz, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 99-90 mağlup etti.

Carlos Boozer'dan yoksun Utah'ta Paul Millsap ve Ronnie Brewer 13'er sayıyla oynadı. Deron Williams 11 sayı, 8 asistle yıldızlaşan bir diğer isim olurken maça ilk beşte başlayan milli oyuncumuz Mehmet Okur 18:52 dakikada 9 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.

Dizlerindeki ağrılar nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayan head coach Phil Jackson'dan yoksun Lakers'ta ise maça kenarda başlayan Andrew Bynum 15 sayı, 8 ribauntluk performansıyla potalara hızlı bir dönüş yaparken Jordan Farmar da 15 sayılık performans gösterdi. 24 dakika forma giyen Kobe Bryant 8 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik oyunuyla kendisini fazla sıkmadı.

NBA'de salı gecesi oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Toronto 104
Cleveland 84

Memphis 93
Houston 96

Washington 82
Dallas 108

Utah 99
LA Lakers 90

Sacramento 81
Portland 110

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24