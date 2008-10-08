Lakers Jazz'a direnemedi



NBA'de salı gecesi oynanan hazırlık maçlarından biri de Kaliforniya Honda Center'daydı. Geçtiğimiz sezon playoff'larda da eşleşen Utah Jazz, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 99-90 mağlup etti.



Carlos Boozer'dan yoksun Utah'ta Paul Millsap ve Ronnie Brewer 13'er sayıyla oynadı. Deron Williams 11 sayı, 8 asistle yıldızlaşan bir diğer isim olurken maça ilk beşte başlayan milli oyuncumuz Mehmet Okur 18:52 dakikada 9 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.



Dizlerindeki ağrılar nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayan head coach Phil Jackson'dan yoksun Lakers'ta ise maça kenarda başlayan Andrew Bynum 15 sayı, 8 ribauntluk performansıyla potalara hızlı bir dönüş yaparken Jordan Farmar da 15 sayılık performans gösterdi. 24 dakika forma giyen Kobe Bryant 8 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik oyunuyla kendisini fazla sıkmadı.



NBA'de salı gecesi oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle;



Toronto 104

Cleveland 84



Memphis 93

Houston 96



Washington 82

Dallas 108



Utah 99

LA Lakers 90



Sacramento 81

Portland 110

