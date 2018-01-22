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Spor

Lakers iç sahada galibiyet serisini 5 maça çıkarttı

Los Angeles Lakers, sahasında New York Knicks'e 20 sayı fark attı

22 Ocak 2018 15:38

NBA'de iki ayrı konferansta play-off mücadelesi takımların mücadelesinde Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı New York Knicks'i 127-107 mağlup etti.

Evinde üst üste beşinci, bu sezon toplamda 17. galibiyetini alan Lakers'ta Jordan Clarkson 29 sayı 10 asist 6 ribauntla oynadı. Julius Randle'ın 27 sayı 12 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi ekipte Kyle Kuzma 15, Brook Lopez 14 sayı kaydetti.

Konuk ekipte Michael Beasley, Tim Hardaway Jr ve Kristaps Porzingis'in 17'şer sayısı, sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

 

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