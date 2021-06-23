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Dünya

Lakers gardı Alex Caruso gözaltına alındı

23 Haziran 2021 07:21

T24 Dış Haberler

Los Angeles Lakers'ın gardı Alex Caruso'nun salı günü üzerinde esrar bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

The Athletic'in aktardığına göre Caruso, mezunu olduğu Texas A&M Üniversitesi'nin polisi tarafından gözaltına alındı.

Caruso'nun üzerinde esrar tüketimi için kullanılan aletler de olduğu ve basketbolcuya bununla ilgili de bir suçlama yöneltildiği kayıtlara geçti. 

Caruso, gözaltına alındığıyla aynı gün serbest bırakıldı. 

27 yaşındaki gard bu sezon 6.4 puan, 2.9 ribant ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı. Caruso'nun Lakers ile olan kontratı bu yaz bitiyor.

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