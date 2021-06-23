Lakers gardı Alex Caruso gözaltına alındı

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Los Angeles Lakers'ın gardı Alex Caruso'nun salı günü üzerinde esrar bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

The Athletic'in aktardığına göre Caruso, mezunu olduğu Texas A&M Üniversitesi'nin polisi tarafından gözaltına alındı.

Caruso'nun üzerinde esrar tüketimi için kullanılan aletler de olduğu ve basketbolcuya bununla ilgili de bir suçlama yöneltildiği kayıtlara geçti.

Caruso, gözaltına alındığıyla aynı gün serbest bırakıldı.

27 yaşındaki gard bu sezon 6.4 puan, 2.9 ribant ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı. Caruso'nun Lakers ile olan kontratı bu yaz bitiyor.