Lakers evinde zorlanmadı



NBA'de en iyi galibiyet yüzdesine sahip olan Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı sahasında 132-106'lık skorla geçerek üst üste 6. galibiyetini aldı.



Geçtiğimiz yılın finalisti Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı evi Staples Center'da ağırladı.



Kanadalı oyun kurucu Steve Nash'in forma giymediği maçın ilk yarısında rakip potaya 70 sayı bırakmayı başaran Lakers, sahadan 132-106'lık skorla galip ayrılmayı başardı.



Bu sezonki en yüksek skoruna ulaşan Lakers, Kobe Bryant'ın basketleriyle karşılaşmaya hızlı başladı. Jordan Farmar ve Trevor Ariza'nın da son bölümde skora katkı yapmasıyla farkı çift hanelere taşıyan ev sahibi takım, ilk çeyreği 39-26 önde kapattı.



Kanadalı oyun kurucunun yokluğunda skor üretmekte zorlanan Phoenix, savunmada etkili olamadı ve Lakers ikinci çeyreğin ilk bölümünde farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Kolay basketlerle rakibin farkı eritmesine izin vermeyen ev sahibi takım, soyunma odasına da 70-55 üstün gitti.



İkinci devre karşılıklı basketlerle başlarken, Kobe Bryant'ın basketiyle Lakers skoru 85-65'e getirerek farkı 20 sayıya taşıdı. Lamar Odom'un sayılarıyla üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, son çeyreğe 102-81 önde başladı.



Son çeyrekte fazla süre alamayan oyunculara da şans tanıyan Lakers, Jordan Farmar ve Sasha Vujacic ikilisinin sayılarıyla farkın kapanmasına engel oldu ve maçı da 132-106'lık skorla kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.



Ev sahibi ekipte Lamar Odom 23 sayı – 9 ribaunt – 4 asist – 3 blokla galibiyette büyük pay sahibi olurken, kullandığı 12 şutun 11'ini sayıya çevirdi.



Kobe Bryant Karşılaşmayı 22 sayı – 8 asist – 4 ribaunt – 3 top çalmayla noktalarken, İspanyol yıldız Pau Gasol 16 sayı – 9 ribaunt – 4 asistle katkı yaptı.



Suns'ta Leandro Barbosa 18 sayı – 7 asist – 6 ribauntla salondan ayrılırken, Alando Tucker 16 sayı – 4 ribauntla, Shaquille O'Neal da 12 sayı – 7 ribaunt – 2 blokla oynadı.



LEBRON DURDU CLEVELAND SUSTU



Cleveland Cavaliers, bu sezonki en az skorunu ürettiği maçta Houston Rockets'a deplasmanda 93-74'lük skorla teslim oldu.



Bu sezonki en düşük skor, şut yüzdesi ve asist sayısına imza atan Cavaliers, Houston Rockets karşısında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Houston Rockets ise, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini Rockets 19-11 önde kapatırken, konuk takım ikinci çeyreği 29-26 önde kapatarak soyunma odasına 45-40 geride gitti. Üçüncü çeyrekte skor üretmekte çok zorlanan ve rakip potaya sadece 10 sayı bırakabilen Cavaliers, 23 sayı yedi ve son çeyreğe Rockets 68-50 önde başladı.



Son çeyrekte de rahat bir oyun sergileyen Rockets, sahadan 93-74'lük skorla galip ayrılan taraf oldu.



Ev sahibi takımda Çinli pivot Yao Ming 28 sayı – 8 ribauntla ön plana çıkarken, kenardan gelen Von Wafer 19 sayı kaydetti. Ron Artest ise 15 sayı – 4 ribaunt – 3 asistle maçı bitirdi.



Konuk ekipte LeBron James kariyerinde ilk kez bir maçı asist yapmadan kapatırken, 7/21 saha içi isabetiyle 21 sayı – 2 blok ve 1 ribaunt üretti. Mo Williams'ın 21 sayı – 4 ribaunt – 4 asist – 2 top çalması galibiyet için yeterli olmadı.