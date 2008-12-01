Lakers dolu dizgin!..

Lakers'ın üstün performansı devam ediyor. Los Angels'ın bu güçlü takımının son kurbanı Toronto Raptors oldu. Maçın başında oyuna ağırlığını koyan ve ilk periyodu 34-29 önde kapatan Lakers, ikinci periyotta da 27-22 üstünlük kurduğu rakibi karşısında ilk yarıyı 10 sayı farkla önde kapatmayı bildi.Toronto ikinci yarıya daha derli toplu başladı ve özellikle içerden Chris Bosch'un çabalarıyla üçüncü periyotta 30-29'luk skoru elde etmeyi başardı. Son periyoda 9 sayı farkla giren Laker rakibinin gardını Kobe ile düşürdü ve sahadan 112-99 üstün ayrılmayı başardı.Bu maçta Lakers adına Kobe Bryant 23 sayı 5 ribaund ile oynarken, Paul Gasol 24 sayı 9 ribaund ile öne çıktı.Bynum da 18 sayı 10 ribaund ile doubel double yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Toronto'da ise Calderon 12 sayı 12 ribaund ile çift haneli rakamlara ulaşırken, Paker'ın 19 sayısı ve Bosh'un 12 sayısı Lakers'ı durdurmaya yeterli olmadı.Lakers 15. maçında 14. galibiyetine ulaşırken, Toronto Rapters 16. maçında 8. mağlubiyetini almış oldu.Denver sezonun 12. galibiyetini Houston önünde 104-94'lük sonuçla elde etti.Nuggets, yıldız oyuncusu Carmelo Anthony'nin bileğindeki sakatlıktan dolayı etkisiz bir performans sergilemesine karşın Houston'ı Chaunsey Billups'un etkili oyunuyla geçmeyi bildi.All-Star oyun kurucu 28 sayı - 10 asistle oynarken, Nene Hilario 17 sayı - 10 ribaunt, kenardan gelen JR Smith de 19 sayılık önemli katkı yaptılar.Üçüncü çeyrekte Denver'ın 19-7'lik serisine karşılık veremeyen ve bu bölümde maçtan kopan Houston'da ise Tracy McGrady, sol ayağındanki sakatlıktan dolayı karşılaşmada forma giymedi.