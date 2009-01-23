Lakers çok rahat

Şampiyondan gözdağı

Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Clippers galibiyetlerinin ardından Lakers, sahasında Washington Wizards ile karşılaştı.Genç pivot Andrew Bynum'um 23 sayı – 14 ribaunt – 2 asistle yıldızlaştığı karşılaşmayı Lakers, 117-97'lik skorla kazandı.Maçı yüzde 53.6 saha içi isabetiyle noktalayan Lakers, karşılaşmaya da hızlı başladı ve ilk çeyreği 31-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rakip potaya 41 sayı bırakmayı başaran ev sahibi takım, potasında 23 sayı gördü ve soyunma odasına da 72-47 üstünlükle gitti.İkinci yarıda da Wizards'tan daha etkili bir oyun sergileyen Lakers, son çeyreğe 97-68 üstünlükle başladı. Son çeyrekte oyunu kontrol eden ve kenardan gelen oyuncularına daha fazla şans tanıyan ev sahibi ekip, sahadan da 117-97 galip ayrıldı.Lakers'ta Andrew Bynum 23 sayı – 14 ribaunt – 2 asistle double-double yaparken, kenardan gelen Lamar Odom 16 sayı – 5 ribaunt – 5 asistle, Pau Gasol 18 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle, Koabe Bryant da 11 sayı – 5 asist – 4 ribauntla maçı noktaladı.Konuk ekipte ise Antawn Jamison'ın 19 sayı – 5 ribaunt – 3 asisti ile JaVale McGee'nin 18 sayı – 9 ribaunt – 2 asist – 2 top çalması galibiyet için yeterli olmadı.Paul Pierce'ın 27 sayı – 10 ribaunt – 4 asist – 2 top çalmayla yıldızlaştığı maçta Celtics, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic'i deplasmanda 90-80'lik skorla geçti.Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Magic, ilk 4 dakikayı 6-2 önde geçti. Kevin Garnett'in üst üste kaydettiği basketlerle üstünlüğü ele geçiren Celtics, ilk çeyreği de 24-19 önde tamamladı.İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 6 dakika içinde skoru 34-26'ya getiren konuk takım farkı 8 sayıya çıkarttı. Hidayet Türkoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle farkı eritmeye çalışan Magic, soyunma odasına 44-36 geride gitti.Üçüncü çeyreğe hızlı giren Celtics, skoru 48-38'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Ev sahibi takım skor üretmekte zorlanırken, son şampiyon farkı 16 sayıya kadar yükseltti. Son bölümde Hidayet Türkoğlu'nun sayılarıyla ayakta kalan Magic, dördüncü çeyreğe 11 sayılık dezavantajla başladı.Son çeyreğin ilk bölümünde Glen Davis'i durdurmakta zorluk çeken ev sahibi takım, aradaki farkı kapatmayı başaramadı ve son 1 dakikaya 88-78 Celtics'in üstünlüğüyle girildi. Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibinden üstün bir oyun sergileyen konuk takım, sahadan da 90-80'lik skorla galip ayrıldı.Bu sonuçla Celtics, galibiyet serisini 7 maça çıkarttı.Celtics'in yıldızlarından Paul Pierce 27 sayı – 10 ribaunt – 4 asist – 2 top çalmayla double-double yaparken, Kevin Garnett 16 sayı – 5 ribauntla, kenardan gelen Glen Davis 16 sayı – 4 ribauntla katkı yaptı.Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 22 sayı – 3 ribaunt – 2 asistlik performansıyla Magic'in en skorer oyuncusu olurken, 39 dakika sahada kaldı ve kullandığı 15 şutun 6'sını sayıya çevirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4/7 ile oynayan yıldız oyuncu, serbest atışlarda da 6/8 ile oynadı.Rashard Lewis 20 sayı – 10 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla double-double yaparken, All-Star pivot Dwight Howard 11 sayı – 11 ribaunt – 3 blokla, Jameer Nelson 17 sayı – 3 asist – 2 ribauntla mücadeleyi noktaladı.