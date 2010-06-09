Lakers avantajı tekrar eline geçirdi

T24 - Los Angeles Lakers, NBA final serisi üçüncü maçında Boston Celtics'i deplasmanda 91-84 yenerek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını yeniden ele geçirdi.



NBA'de final serisi heyecanı üçüncü maçla birlikte Boston'a taşındı.



Los Angeles'ta oynanan ilk iki maç sonunda Boston Celtics ile L.A. Lakers arasında 1-1 eşitlik bulunurken, iki takım üçüncü maçta kozlarını TD Garden'da paylaştı.



Los Angeles Lakers, final serisinin üçüncü maçında Boston Celtics'i deplasmanda 91-84 yenerek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını da yeniden ele geçirdi. Bir ara farkı 17 sayıya kadar çıkaran Lakers ikinci yarıda skor üretmekte büyük sıkıntı yaşarken, son çeyrekte sahne alan Derek Fisher takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Karşılaşmaya hızlı giren Boston Celtics, tecrübeli yıldızı Kevin Garnett'in üst üste kaydettiği basketlerle 6-0'lık seri yakaladı. Konuk ekip Artest ve Fisher'ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalışırken, Rajon Rondo'nun da hücumda devreye girmesiyle Celtics farkı 7 sayıya çıkarttı: 12-5.



Süper yıldız Kobe Bryant'ın sahne almasıyla birlikte farkı eriten Lakers, Lamar Odom'ın kaydettiği 3 sayılık basketle ilk çeyreğin bitimine 4 dakika 40 saniye kala 16-14 öne geçti. Kenardan gelen oyuncuların skora yaptığı katkıyla birlikte arayı açmaya başlayan konuk ekip, çeyreği de 26-17 önde kapattı.



İlk çeyrekte Kevin Garnett 10 sayı üretirken, Lakers'ta Kobe Bryant 7 sayıyla oynadı.



İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Lakers, farkı bir anda 14 sayıya taşıdı. Kötü bir başlangıçtan sonra 26-5'lik bir seri yakalayan konuk ekip, 17 sayılık bir avantaj sağladı. Ancak seyircisi önünde kolay pes etmek istemeyen Celtics, ilk devrenin bitimine 5.5 dakika kala rakibine 9-0'lık seriyle cevap vererek farkı tek haneye indirdi: 29-37.



Serbest atış çizgisinde sıkıntı yaşayan Boston karşısında Kobe Bryant'ın olağanüstü son 5 dakika performansıyla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Lakers, farkı yeniden çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına da 52-40 önde gitti.



İkinci çeyreğin son 5 dakikasına damgasını vuran Kobe Bryant ilk devreyi 16 sayı - 6 ribaund - 3 asist ve 2 blokla noktalarken, Celtics'te Kevin Garnett 15 sayı - 5 ribaund - 2 asistle mücadele etti.



İkinci devreye sert savunma yaparak başlayan Celtics, ilk 3.5 dakika içinde rakibine sadece 2 sayı şansı tanıdı. Ev sahibi takım 7-2'lik bir seri yakalasa da kontrolü elinde tutmaya devam eden Lakers, üçüncü çeyreğin son 6 dakikasına 58-49 üstün girdi.



Celtics üçüncü çeyreğin son bölümünde farkı 4 sayıya kadar indirirken, süper yıldızı Kobe Bryant'ın ürettiği kritik basketlerle ayakta kalan Lakers son çeyreğe de 67-61'lik skorla önde başladı.



Glen Davis'in üst üste bulduğu basketlerle son çeyreğe etkili giren Boston, ilk 2 dakika içinde farkı 3 sayıya indirdi. Sert savunmasıyla Lakers'a kolay şansı tanımayan ev sahibi ekip, ilk 6 dakika içinde farkı 1 sayıya kadar indirmeyi başarsa da öne geçemedi.



Derek Fisher'ın kritik basketleriyle Celtics'in öne geçmesine izin vermeyen ve son 5 dakikaya girilirken 6 sayılık bir avantaj yakalayan konuk ekip, Pierce'ın 3 sayılık basketine engel olamayınca son 4 dakikaya sadece 2 sayı önde girdi.



Kalan bölüm büyük bir çekişmeye sahne olurken, karşılıklı basketlerin ardından üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başaran Lakers maçı da 91-84 kazanarak seride 2-1 öne geçti.



Son çeyrekte kaydettiği 11 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Derek Fisher 16 sayı - 3 ribaund - 1 asistle salondan ayrılırken, Kobe Bryant 29 sayı - 7 ribaund - 4 asist - 3 blokla, Pau Gasol de 13 sayı - 10 ribaund - 4 asist - 2 blokla oynadı.



Celtics'te Kevin Garnett'in 25 sayı - 6 ribaund - 3 asisti ile Paul Pierce'ın 15 sayı - 2 ribaund - 2 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. İkinci maçın yıldızı Ray Allen 4 ribaund - 2 asist - 2 sayıyla hayal kırıklığı yaratırken, Rajon Rondo 11 sayı - 8 asist - 3 ribaund - 2 top çalmayla mücadele etti.







