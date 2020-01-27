Laiklik, yargı, basın kartları, AB, mülteciler, Rusya; Murat Yetkin’in Merkel’in Türkiye ziyareti izlenimleri

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, takip ettiği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretleri sırasında edindiği izlenimleri yazdı.

Görüşmelerde Merkel'in de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da "beklentilerinin belli" olduğunu savunan Murat Yetkin, Almanya liderinin Türkiye'nin "mültecileri tutmaya devam etmesini ve demokratik adımlar atmasını" istediğini, bunun karşılığında da Avrupa'da Türkiye'yi savunacağını söylediği değerlendirmesinde bulundu.

"Almanya’nın, Türkiye’de yargı bağımsızlığı, ifade ve basın özgürlüğü gibi konulardan rahatsız olduğu zaten biliniyor" diye yazan Yetkin, Merkel'in toplantıda Türkiye’de görev yapan 30 civarında Alman gazeteciye basın kartı ve akreditasyonu verilmemesini gündeme getirmesine dikkati çekti

Yetkin, "Almanya’nın bazı AB ülkeleriyle birlikte Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye silah satışını yasaklaması kararını adeta sorgulamaya başladığı izlenimini edindim. Silah satışını yasaklama tepkisinin NATO üyesi Türkiye’nin Rusya’dan daha fazla silah almaya başlamasına, Rusya’ya daha da yakınlaşmasına yol açtığı tezi belli ki Berlin’de tartışılıyor, bu tutumda kısa vadede değişiklik olacağına dair somut bir izlenim edinilemese de" değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli gazeteci gözlemleri kapsamında, Almanya'da "Halkın büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’de çoğulcu demokrasinin gelişmesi için Mustafa Kemal Atatürk’ün getirdiği laiklik ilkesinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılmaya başlandığını" ifade etti.

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