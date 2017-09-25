"Laikliği kaldırırsanız, devleti tarikatlar idare eder; Atatürk'süz eğitim, karanlığa sürükler"

İstanbul Kadıköy’deki ‘Atatürksüz eğitime hayır’ mitinginde konuşma yapan Atatükçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, “Cumhuriyet’in eğitimi laik, bilimsel eğitimdir. Cumhuriyet’i tarikatlara teslim etmemek için laikliği yaşatacağız” dedi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre; ADD üyeleri ve yüzlerce vatandaş, İstanbul Kadıköy'de dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredatı protesto etti. ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın düzenlediği mitinge CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile çok sayıda akademisyen ve vatandaş katıldı. Kalabalığa ilk olarak gazeteci-yazar Mustafa Mutlu hitap etti. Mutlu, “Bütün kaleleri kuşattılar ama bizler Bandırma Gemisi'ne hep beraber bineceğiz” dedi.

Çölaşan da şöyle konuştu:

Cihat ve cinler var

Müfredat hepimizi mutsuz etti. Cumhuriyetin eğimi laik, bilimsel eğitimdir. Laikliği kaldırırsanız tarikatlar devleti idare eder ve siz de 15 Temmuz'larda yanılmışız dersiniz. Tarikatlara cumhuriyeti teslim etmemek için laikliği yaşatmak zorundayız.

DERS kitaplarından Atatürk çıktı, cumhuriyet yok, milli mücadele yok. Bunun yerine cihat, şeriat var. İslami usullerle boşanma, evlenme işleniyor, cinler bile var. Dindar, kindar nesiller yetiştirmek üzere paçaları sıvamış çalışıyorlar.

LAİKLİK ilkesini devreye sokacak bir yönetimin iş başına gelmesi gerek. Çözüm seçimlerdir.