Laikliğe ve ahlaka en bağlı ülke hangisi?

T24-



İspanyol BBVA Vakfı tarafından Avrupa Birliği üyesi 12 ülke ile Türkiye ve İsviçre'yi kapsayan ankette Avrupa, Avrupa kimliği ile olan bağ, ekonomik ve siyasi değerlerin yanısıra ahlaki ve dini konulardaki görüşler soruldu.



Türkler, kimliğini en çok yaşadığı kent, bölge ve ülkesiyle özdeşleştiren millet olarak görülürken, kimliğini Avrupa ile özdeştirenler arasında en alt sırada yer aldı.



Bir dine inanmak lazım





14 ülke arasında "Kendimi ülke bayrağıyla özdeşleşmiş hissediyorum'' seçeneğine en fazla ''evet'' diyenler Türkler oldu.



Laikliği en çok savunan, bir dine inanmak gerektiği düşüncesine de en fazla destek veren yine Türkler oldu.



En fazla eşcinsel evliliğe muhalefet var





Türklerin en fazla muhalif olduğu konular ise ''eşcinseller arasında evlilik, evlenmeden çocuk sahibi olma, eşi aldatma, ötanazi, kürtaj, boşanma''.



Türkler diğer 13 ülkeye göre en az seyahat edenler olarak dikkat çekerken, en çok seyahat edenler Danimarkalılar, İsveçliler ve İsviçreliler oldu.



Ankette dikkat çeken bir başka nokta da, okullarda ve üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılmasına türkler ''yüzde 43,6 evet, yüzde 39,9 hayır ve yüzde 9,8 bilmiyorum'' yanıtını verdi.