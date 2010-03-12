Lahore'da iki saldırı: 20 ölü

T24 - Pakistan'ın Lahore kentinde düzenlenen iki saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.





Saldırılardan birinin insanların yoğun ilgi gösterdiği bir saatte bir pazar yerini hedef aldığı bildirildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak Lahore kentinde son aylarda ardarda saldırılar düzenlenmişti.



Pazartesi günü meydana gelen bir intihar saldırısında istihbarat servisinin kullandığı bir bina yerle bir olmuş, en az 13 kişi de hayatını kaybetmişti.



Son saldırılarda kullanılan patlayıcıların pek büyük olmadığı ancak cuma namazı sırasında infilak etmelerinin can kaybı ve yaralı sayısını arttırdığına dikkat çekiliyor.



Saldırıların düzenlediği yerlerde güvenlik birimlerinin tesislerinin de bulunduğu bildiriliyor.



Kentten gelen haberlerde ilk saldırının ardından silah sesleri duyulduğu da kaydediliyor.







