-Lahm: Rekor kırmak istiyoruz İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın Türkiye ile karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın kaptanı Philipp Lahm, gruptaki son iki maçı da kazanarak elemelerde bir rekor kırmak istediklerini söyledi. Lahm, kampta bulundukları Ceylan InterContinental Otel'de düzenlenen ve teknik direktör Joachim Löw'ün de katıldığı basın toplantısında yarınki maçla ilgili görüşlerini dile getirdi. Son 9 ayda 8'de 8 yaparak üstün bir eleme dönemi geçirdiklerini kaydeden Alman futbolcu, ''Son iki maçımızı da kazanırsak çok mutlu oluruz. Bu bir rekor olacak ve bunu kırmak istiyoruz. Ödüller seneye verilecek. Dünya Kupası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizi takım olarak mutlu ediyor, kalitemizi de net bir şekilde ortaya koyuyor'' diye konuştu. -''Biz favoriyiz''- Türkiye karşısına favori olarak çıkacaklarını kaydeden Lahm, ''Elbette biz favoriyiz ama Türkiye de iyi bir rakip. Yarın seyirci avantajları olacak. Biz gücümüzün farkındayız, yarın favori olarak çıkacağız'' dedi. Lahm, şampiyonaya katılmayı garantilediklerinin hatırlatılması üzerine, ''Ancak önümüzde bir turnuva var ve herkes, özellikle gençlerimiz kendini göstermek isteyecektir. Bu, onlar ve bizim için takım olma yolunda önemli bir motivasyon faktörü'' ifadesini kullandı. Geniş bir kadrolarının olduğunu ve herkesin kendini kanıtlamak için uğraştığını anlatan Lahm, şöyle konuştu: ''Gruptan çıkmayı garantiledik, şimdi sakin olarak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanabiliriz. Türkiye ve Belçika'nın maçlarını ciddiye alacağını biliyoruz. Biz de bu ciddiyete karşılık vererek, ciddi hazırlanıyoruz. Elde edebileceğimiz bir rekor var, bunu başarmak istiyoruz.'' Alman futbolcu, eski takım arkadaşı Hamit'i yarın göreceği için sevinçli olduğunu belirterek, ''Kendisini severim, Bayern Münih'teyken iyi anlaşıyorduk. O'nun Real Madrid'e transfer olması sürpriz değil, kapasitesini ve kalitesini biliyorum. Orada da yakında yeteneklerini göstereceğinden eminim'' dedi. Türkiye ve Türk futbolu denince aklına öncelikle kişisel Türk arkadaşlarının geldiğini anlatan Lahm, ''Onlar da evlerinde televizyon başında veya statta bu maçı seyredip Türkiye'yi destekleyecekler'' diyerek sözlerini tamamladı.