Lahey'den Kosova'yı sevindiren karar

T24- Uluslararası Adalet Divanı, Kosova'nın 2008'de ilan ettiği bağımsızlık kararının meşru olduğu yönünde görüş bildirdi.





Sırbistan'ın Kosova bölgesindeki etnik Arnavutların bağımsızlık kararı Sırp güçler ve Arnavut ayrılıkçılar arasında dokuz yıl süren bir savaşın ardından alınmıştı.





Kosova'daki savaş, Nato güçlerinin o zamanlar hala Yugoslavya olarak anılan Sırbistan ve Karadağ'ı bombalamasıyla son bulmuştu.





Ancak Belgrat yönetimi, Kosova'nın bağımsızlığın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.





Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı görüş, coğrafi bir bölünme konusunda aldığı ilk karar niteliğinde.





Çok sayıda Kosovalı Sırp, ayaklanma hareketinin Belgrat yönetimince güç kullanılarak bastırılmaya çalışıldığı Kosova Savaşı'nın ardından 1999 yılında bölgeden ayrılmıştı.





Kosovalı Arnavutlar, 17 Şubat 2008'de ise bölgenin bağımsızlığını ilan etmişlerdi.





Tavsiye niteliğinde





Kosovalı Sırplar ve Sırp hükümeti, Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmiyor, bu bölgeyi Sırbistan'ın bir parçası olarak görüyor.





Sırbistan, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşünün alınması için 2008 yılında BM nezdinde lobi faaliyetinde bulunmuştu.





Mahkemenin kararı tavsiye niteliğinde ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.



Ancak Lahey'den çıkan, her iki tarafça da merakla bekleniyordu.



Kosova lehine çıkan karar, Kosova'nın bağımsızlığının daha fazla ülke tarafından tanınmasını sağlayabilir.





Halen 69 ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanıyor.





Bunların arasında Türkiye, 22 AB üyesi ülke ve ABD de bulunuyor.





'Ayrılıkçılığı körükler'





Lahey'den çıkabilecek Kosova aleyhinde bir karar Sırbistan tarafından BM'de Kosova'nın statüsü ile ilgili yeni bir görüşme süreci başlatılmasını sağlamak amacıyla kullanılabilecekti.





Böylesi bir karar Sırbistan ve Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülkeler arasında da bir gerginliğe yol açabilecekti.





Sırbistan dışişleri bakanı Vuk Jeremic, "Lahey'deki mahkeme tek taraflı bir ayrılığın meşruiyetini desteklerse, dünya üzerinde içinde ayrılıkçı isteklerin barındığı hiçbir sınırın artık güvende olmayacağını" söylemişti.





Bu nedenle de Lahey'den çıkan kararın boyutları, Balkanların sınırlarını aşıyor.





Çünkü İspanya'dan Gürcistan'a kadar pek çok ülke ayrılıkçı güçlerle mücadele ediyor.





Uluslararası Adalet Divanı'ndaki görüşme süreçlerini yakından izleyen ayrılıkçı gruplar, çıkacak kararın yasal bir içtihat oluşturup oluşturmayacağını izliyordu.





Büyükelçilikler





Kosova halen kendi bayrağına sahip ve pek çok ülkenin büyükelçiliklerine evsahipliği yapıyor.





Kosova ayrıca Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası örgütlere de üye.





Helsinki İnsan Hakları Komitesi'nin Sırbistan'daki başkanı Sonja Biserko ise güney vilayeti Kosova'da savaşı başlatan tarafın Sırbistan olduğunu, şimdi bu ülkenin AB üyeliği hedefine odaklanması gerektiğini söylüyor.

