-Lahey Yunanistan'ı haksız buldu LAHEY (A.A) - 05.12.2011 - Uluslararası Adalet Divanı, Makedonya ile aralarındaki "isim anlaşmazlığı" nedeniyle 2008 yılında Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini veto eden Yunanistan'ı haksız buldu. Mahkeme, Yunanistan'ın vetosunun, Makedonya'nın "Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti" (FYROM) adını kullanması halinde bu ülkenin uluslararası kuruluşlara üyeliğini veto etmeyeceğine ilişkin 1995 tarihli anlaşmanın ihlali olduğuna hükmetti. Makedonya, NATO'ya FYROM adıyla başvurmuştu. Karar, 1'e karşı 15 oyla alındı, ancak hükümde Yunanistan'a herhangi bir para cezası öngörülmezken, Yunanistan'dan gelecekte benzer adımlardan kaçınması da istenmedi. Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim anlaşmazlığı 15 yıldan uzun süredir çözülemedi. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, isim anlaşmazlığı çözülünceye kadar Makedonya'nın NATO'ya katılımını engelleyeceklerini bildirdi. Makedonya Devlet Başkanı Gorge İvanov ise Yunanistan'ın Adalet Divanı'nın yargısına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.