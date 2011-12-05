Lahey Yunanistan'ı haksız buldu!

T24

AB ile de aynı sorun



Yunanistan tedbirli, makedonya memnun



BM’nin en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Yunanistan’ın, 2008 yılında Makedonya’nın NATO’ya girişini engelleme kararının, 1995 yılında Üsküp ile Atina arasında varılan anlaşmadan doğan sorumluluklarının ihlali olduğuna hükmetti.Üsküp, Atina'nın NATO üyeliğini veto etmesinden kısa bir süre sonra, Uluslararası Adalet Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede Yunanistan’ın, Makedonya’nın “her türlü uluslararası, çok taraflı ve bölgesel kurum ve organizasyonlara” üyeliğini engellemesinin önüne geçilmesini de talep etmişti.Ancak mahkeme, bu talebin gereksiz olduğuna karar vererek bu yönde bir hüküm getirmedi.Yunan hükümeti, 2009 yılında da Makedonya’yla Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerine başlanmasını veto etti. Avrupa Komisyonu, 2005’ten bu yana aday ülke statüsünde bulunan Makedonya’yla görüşmelere başlanması tavsiyesinde bulunmuştu.Atina, “Makedonya” isminin ülkenin kuzeyinde bulunan aynı isimli bölge üzerinde bir hak iddiası anlamına geldiğini iddia ederken, Üsküp, olası bir isim değişikliğinin Makedonya’nın ulusal kimliğinin ve dilinin inkarı anlamına geleceğini savunuyor. Atina, sorunun BM gözetimindeki müzakerelerle çözülmesi gerektiği konusunda ısrarcı.Makedonya, 1993 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olduğunda, geçici olarak “Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti” adının kullanılmasına karar verilmişti. Ancak aralarında Türkiye, ABD ve Rusya’nın bulunduğu 120’den fazla ülke Makedonya’yı “Makedonya Cumhuriyeti” olarak tanıyor.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, mahkemenin kararının değerlendirildiği, ancak bu kararın Üsküp ile Atina arasındaki resmi isim kavgasına doğrudan referans teşkil etmediği belirtildi.Açıklamada, “Yunanistan, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüme ulaşmak için müzakerelerini iyi niyetle sürdürecektir” denildi.Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ise AFP’ye yaptığı açıklamada “mahkemenin kararının ülkesinin görünürlüğü için çok güçlü bir temel oluşturduğunu” söyledi.Ancak NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen mahkeme kararının NATO'nun Makedonya'nın üyeliği konusunda 2008 yılında aldığı kararı etkilemeyeceğini bildirdi.Rasmussen, “isim anlaşmazlığına her iki tarafın kabul edeceği bir çözüm bulunur bulunmaz Makedonya'yı üyeliğe davet edeceklerini” belirtti.