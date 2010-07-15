Lahey Adalet Divanı Kosova kararını açıklayacak

T24- Lahey Uluslar arası Adalet Divanı Kosova’nın bağımsızlığının yasal olup olmadığına dair kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.
Mahkeme’nin kararı 22 Temmuz’da açıklanacak.
Sırbistan, Kosova’nın 2008 yılında tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini iddia ediyor.
Mahkeme’nin kararı bağlayıcı olmayacak.
Sırbistan Dışişleri Bakanı 22 Temmuz’un gerçeklerin ortaya çıkacağı gün olacağını belirtti. Sırp Bakan Kosova’nın uluslar arası yasaları değiştiremeyeceğini de anlayacağını ileri sürdü.
Sırbistan Kosova’nın bağımsızlığını tanımayacağını, ancak konuyu barışçı yollarla çözmeye hazır olduğunu belirtiyor.
Soruna bütünüyle çözüm sağlanması için zorunlu görülen ek kuyuların açılması ancak Ağustos ortalarında mümkün olacak.