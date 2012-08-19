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Dünya

Lahana turşusu 7 kişiyi öldürdü

Japonya'nın kuzeyinde, hazır satılan lahana turşusundan bulaşan E.coli bakterisi nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi

19 Ağustos 2012 18:03

Japonya'nın kuzeyinde, hazır satılan lahana turşusundan bulaşan E.coli bakterisi 7 kişinin ölümüne neden oldu.
 
Japonya'nın kuzeyinde, hazır satılan lahana turşusundan bulaşan E.coli bakterisi nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel sağlık yetkilileri, Sapporo kentinde turşuyu tüketen 103 kişinin de rahatsızlandığını bildirdi.

Yetkililer, ölenlerin çoğunluğunu ileri yaştaki kadınların oluşturduğunu, 4 yaşında bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık yetkilisi Seiichi Miyahara, bakterinin turşulara nasıl bulaştığını tespit etmenin zor olduğunu açıkladı.

2002 yılında Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Utsunomiya kentinde E.coli bakterisinden kaynaklanan bir zehirlenme vakasında 9 kişi ölmüştü.

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