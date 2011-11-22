-Lagina Antik Kenti'nde hırsızlık şüphesi MUĞLA (A.A) - 21.11.2011 - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Lagina Antik Kenti'nden çıkartılan eserlerin bir bölümünün tutulduğu kazı evinin kapı kilidi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı. Kazı evinden herhangi bir eser çalınıp çalınmadığını belirlemek için envanter kontrolü yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı Turgut beldesinde bulunan Lagina Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerin bir bölümünün tutulduğu deponun da bulunduğu Lagina kazı evinin kilidi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı. Antik kentte çalışan görevlilerin ihbarı sonrasında kazı evine gelen Muğla İl Jandarma olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Kazı evinde bulunan eserlerin ve kırılan kapı kilitlerinin görüntüsünü alan jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. -Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Özer- Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, olay üzerine beraberinde Muğla Müze Müdürü ve iki arkeologla Turgut beldesine geldi. Turgut Belediye Başkanı Salih Özen ve jandarma yetkililerinden olayla ilgili bilgi alan Kamil Özer, gazetecilere, kazı evinin deposunun kapı kilitlerinin kırılmasının fark edilmesinin ardından jandarma ekiplerine kısa sürede bilgi verdiklerini belirterek, ''Olay yeri inceleme ekiplerinin kazı evindeki incelemesi sürüyor. Kazı evinden herhangi bir eserin çalınıp çalınmadığı jandarma ekiplerinin incelemesinin sonunda yapılacak envanter kontrolüyle ortaya çıkacak'' dedi. Salih Özen ise kazı evinde herhangi bir alarm ve güvenlik kamerası olmadığına dikkati çekerek, ''Kazı evinin sağ ve sol tarafında bulunan iki farklı kamu kuruluşunda güvenlik kamerası var. Kazı evinde ise güvenlik kamerası yok. Belediyemize ait güvenlik kamerası görüntüsü ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceğiz. Beldemizde son birkaç gündür yaşanan elektrik kesintilerine dikkat etmek lazım'' diye konuştu. Konya'da bulunan Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof.Dr. Ahmet Tırpan ise AA muhabirine kazı evinde yaşanan olayı yeni öğrendiğini ve yarın Muğla'ya geleceğini belirterek,şunları söyledi: ''Olayla ilgili fazla bir ayrıntı bilmiyorum. Lagina kazı evindeki depomuzda, bizim 'etütlük eserler' dediğimiz eserler var. Eserlerin sayısı konusunda bir şey söyleyemem. 1993 yılından beri orada tutulan, Roma, Karia ve eski Tunç Çağı gibi farklı dönemlere ait eserler var. Bu eserlerin dışında seramik parçaları da var. Bu eserler, üzerinde çalışma yapılan eserler. Yarın bu konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma ve açıklama yapacağız.'' Bu arada jandarma ekiplerinin kazı evinde yapacağı çalışmanın 4-5 saat süreceği bildirildi.