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Ekonomi

LAGARDE'IN YILLIK MAAŞI YARIM MİLYON DOLAR WASHINGTON (A.A)

05 Temmuz 2011 20:01

-LAGARDE'IN YILLIK MAAŞI YARIM MİLYON DOLAR WASHINGTON (A.A) - 05.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına seçilen Christine Lagarde, fonun Washington'daki merkezine gelerek görevine başladı. IMF'ten yapılan açıklamaya göre, 24 üyeli IMF İcra Direktörleri Kurulunca geçen hafta yapılan oylamada oybirliğiyle Fon'un başkanlığına seçilen ilk kadın başkan Lagarde, yılda 551 bin 700 dolar maaş alacak.  IMF'in yayımladığı sözleşmeye göre, Lagarde'ın alacağı yıllık ücretin 467 bin 940 dolarını maaşı, 83 bin 760 dolarını ise makam tazminatı oluşturacak. Fransa'nın eski Maliye Bakanı Lagarde'ın yeni görevinde aylık ortalama 31 bin 700 avro ücret alacağı belirtiliyor.

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