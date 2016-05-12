Lagarde'ın açıkladığı rakamlar dudak uçuklattı

Rüşvetçilik ve yolsuzluk ahtapotun kolları gibi bütün dünyayı

sarıyor. Uluslararası Para Fonu Başkanı

Christine Lagarde

Londra'daki yolsuzlukla mücadele zirvesinden önce yaptığı

açıklamada her yıl dünya genelinde 1,3 ila 1,75 trilyon Euro

tutarında rüşvet ödendiğini, söyledi. Lagarde, yolsuzluğun

ekonomik gelişmeyi engellediğini ve küresel büyüme hızını

yaklaşık yüzde 2 oranında frenlediğini dile getirdi.

Para Fonu Başkanı yolsuzluğun sadece ekonomiyi olumsuz

etkilemekle kalmayıp, hilekârlık yüzünden sosyal yardım

programlarına yeterli kaynak ayrılamadığını, çevrenin

korunmasıyla ilgili kuralların da yeterince uygulanamadığını

ifade etti. Christinne Lagarde kalkınma halindeki ülkelere

önyargılı bakılmasıyla ilgili olarak da, yolsuzluğun kültürel

bir problem olduğu görüşüne katılmadığını ve yolsuzluğun bazı az

gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerdeki kadar yaygın olmadığını

belirtti.

Cameron: ‘Uluslararası bildiri

imzalayalım'

40'ın üzerinde ülkenin katıldığı Londra'daki yolsuzlukla

mücadele zirvesinde Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas tarafından

temsil ediliyor. Britanya Başbakanı David Cameron, bütün

devletlerin işbirliği yükümlülüğü üstlenip, yolsuzluğun fakirlik

ve terörizm ile mücadeleyi baltaladığını onayladıklarına dair

bir bildiri imzalamalarını istiyor.