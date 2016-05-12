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Ekonomi
Deutsche Welle

Lagarde'ın açıkladığı rakamlar dudak uçuklattı

IMF Başkanı Lagarde'nin ekonomik gelişmeyi engellediğine vurgu yaptığı yolsuzlukla ilgili olarak açıkladığı rakamlar dudak uçuklattı.

12 Mayıs 2016 12:45

Rüşvetçilik ve yolsuzluk ahtapotun kolları gibi bütün dünyayı
sarıyor. Uluslararası Para Fonu Başkanı
Christine Lagarde
Londra'daki yolsuzlukla mücadele zirvesinden önce yaptığı
açıklamada her yıl dünya genelinde 1,3 ila 1,75 trilyon Euro
tutarında rüşvet ödendiğini, söyledi. Lagarde, yolsuzluğun
ekonomik gelişmeyi engellediğini ve küresel büyüme hızını
yaklaşık yüzde 2 oranında frenlediğini dile getirdi.

Para Fonu Başkanı yolsuzluğun sadece ekonomiyi olumsuz
etkilemekle kalmayıp, hilekârlık yüzünden sosyal yardım
programlarına yeterli kaynak ayrılamadığını, çevrenin
korunmasıyla ilgili kuralların da yeterince uygulanamadığını
ifade etti. Christinne Lagarde kalkınma halindeki ülkelere
önyargılı bakılmasıyla ilgili olarak da, yolsuzluğun kültürel
bir problem olduğu görüşüne katılmadığını ve yolsuzluğun bazı az
gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerdeki kadar yaygın olmadığını
belirtti.

Cameron: ‘Uluslararası bildiri
imzalayalım'

40'ın üzerinde ülkenin katıldığı Londra'daki yolsuzlukla
mücadele zirvesinde Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas tarafından
temsil ediliyor. Britanya Başbakanı David Cameron, bütün
devletlerin işbirliği yükümlülüğü üstlenip, yolsuzluğun fakirlik
ve terörizm ile mücadeleyi baltaladığını onayladıklarına dair
bir bildiri imzalamalarını istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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