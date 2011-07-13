-LAGARDE, YARDIMCILARINI SEÇTİ WASHINGTON (A.A) - 13.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, iki yardımcısını seçti. Lagarde, Beyaz Sarayda Ulusal Ekonomi Konseyinden danışman 57 yaşındaki David Lipton'ın görev süresi ağustos sonunda dolacak Amerikalı John Lipsky'nin yerine atandığını açıkladı. IMF Başkanı, bir diğer yardımcısının da fonun özel danışmanı Çinli Zhu Min olduğunu kaydetti. Daha önce Bank of China, Çin Merkez Bankası ve Dünya Bankası'nda görev yapan Zhu, 58 yaşında. John Lipsky'nin IMF'de gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ilişkilerden sorumlu danışman olarak çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Lagarde'ın diğer iki danışmanı da Japon Naoyuki Shinohara ve Amerikalı-İngiliz-Mısırlı Nimet Şefik oldu. IMF Başkanı Lagarde'ın önerdiği yardımcıların fonun 24 üyeli İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.