-Lagarde uyardı HONOLULU (A.A) - 14.11.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, bütün ülkelerin, küresel ekonominin yeniden dengeye kavuşması için üstlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. Lagarde, Hawaii'nin başkenti Honolulu'da 21 üyeli Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde yaptığı konuşmada, fonun, özellikle Avro Bölgesi olmak üzere küresel ekonominin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin kaygılarını hatırlatarak, liderlerin Ekim ayında anlaşmaya vardığı politikaları hayata geçirmenin acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Avro Bölgesi'ndeki krize çözüm olmadan dünya ekonomisinin, işsizlik ve düşük büyümeyle birlikte güvenin yıkılacağı negatif bir sarmala sürükleneceği uyarısında bulunan Lagarde, bunun bütün ülkeleri etkileyeceğine, bu nedenle bu krizin çözülmesinin herkesin çıkarına olduğuna vurgu yaptı. Lagarde, küresel ekonomi üzerindeki diğer risklerden kaçınmak için bütün ülkelerin ekonominin yeniden dengelenmesi hususunda üstlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizerek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avro Bölgesi'nin içinde bulunduğu borç krizinin çözümüne yardım için daha fazla şey yapacağından umutlu olduğunu dile getirdi.