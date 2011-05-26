Lagarde Tüzmen'e sordu: IMF Başkanı olsam mı?

T24- IMF Başkanlığı için adaylığını açıklayan Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde’nin kararını vermek için Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen’i aradığı ortaya çıktı. Tüzmen, “Christine, dün (önceki gün) beni aradı. ‘Ne yapayım?’ diye sordu. İnsanın kendini yenilemesi lazım, bir sıçrama gerekir. Aday olması için cesaretlendirdim” diye konuştu.







Vatan Gazetesi'nden Gülümhan Gülten'in haberine göre, Strauss-Kahn’ın istifasının ardından boşalan IMF başkanlığı için “favori aday” olarak gösterilen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde’a Türkiye’den de sürpriz destek geldi. Lagarde’la yakın dostukları bilinen Devlet eski Bakanı ve AKP milletvekili Kürşad Tüzmen, IMF’nin olası yeni başkanı Lagarde’ı anlattı. Türkiye’nin IMF için aday göstermeyeceğini belirten Tüzmen, “Christine, gerçek bir Türkiye aşığıdır. Lagarde’ın IMF’nin başına geçmesi demek, Türkiye’ye en yakın kişinin başkanlığa geçmesi demektir” dedi.



Yakın dostu Lagarde’ın olası IMF Başkanlığına ilişkin değerlendirme yapan Kürşad Tüzmen, Lagarde’ın milli bir yüzücü olduğunu ve su balesi yaptığını anlattı.



Lagarde’la önceki gün bir telefon konuşması yaparak adaylık için onu yüreklendirdiğini söyleyen Tüzmen, Lagarde’ı şöyle anlattı:



“Dün beni aradı, konuştuk. Gelişmelerle ilgili ne düşündüğümü sordu, ‘Ne yapayım?’ dedi. Yıllarca bakanlık yaptı. Önce Dış Ticaret Bakanlığı, ardından Maliye Bakanlığı... O’na da söyledim. Bizim durumumuzda olanlar, uzun süre bakanlık yapanlar, bir süre sonra doygunluğa ulaşıyor. İnsanın kendini yenilemesi lazım. Bir sıçrama olması gerekiyor. ‘Ben senin IMF başkanlığını yürekten destekliyorum, en doğru karar olur’ dedim. Onu yüreklendirdim. Üstelik ben Christine’in bugüne kadar IMF’nin gördüğü en iyi ve başarılı başkanı olacağından eminim. Bunu da bir yere yazın: Christine, Fransa’nın gelecekteki başkanı ya da Başbakanıdır.“



Arkadaşlığımız denizaltında başladı



Kürşad Tüzmen, Lagarde ile olan arkadaşlığını şöyle anlattı: “Bizim onunla çok derin, çok yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardır. Defalarca biraraya geldik. Hâlâ sık sık telefonlaşır, konuşuruz. Bizim arkadaşlığımız Antalya Kemer’de benim onu ağırlamamla başladı. Türkiye ile Fransa arasında sıkıntılı günler yaşanıyordu. Lagarde Türkiye’ye gelecekti. Antalya’da, onu dalmaya davet ettim. Çok iyi bir dalgıçtır. Fransa’nın milli takımında yüzücüdür. Birlikte ‘Paris Batığı’ için daldık. Zaten bu süre zarfında çok yakın iki arkadaş olmuştuk. Denizin derinlerine inip Fransız ve Türk bayrakları açtık. İki ülkenin dostluğuna dikkat çektik. Sonra da hep görüştük, hiç irtibatımızı kesmedik. dertleştik, görüş alışverişinde bulunduk. En zor zamanlarda dahi görüşmelerimiz hep sürdü. Birbirimize isimlerimizle hitap ederiz. Bu çerçevede zaten dün beni aradı, ‘Kürşad ne diyorsun?’ dedi. Ben de Christine, sen bir dünya lideri olacaksın, bu görev senin için en doğru adım olur, dedim.”



IMF Başkanlık yarışı dünyayı böldü



Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Lagarde dün Paris’te düzenlediği basın toplantısında, “IMF Başkanlığı için adaylığımı sunmaya karar verdim” dedi ve bazı ülkelerden aldığı desteğin kendisini bu konuda cesaretlendirdiğini belirtti.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika yaptıkları ortak bir yazılı açıklamada Avrupalı yetkilileri, kurumun İkinci Dünya Savaşı sonundaki kuruluşundan kalma eski bir gelenek olan Avrupalı başkan seçme konusundaki ısrarları nedeniyle sert bir dille eleştirdi. BRIC ülkeleri, IMF’ye başkan seçiminin adayın uyruğuna değil yeterliğine dayandırılması gerektiğini ifade etti. Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens da IMF Başkanlığı’na aday oldu. ABD Hazine Bakanı Geithner, “Her iki aday da çok güvenilir” dedi.



İkinci aday Meksikalı



Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Lagarde dün Paris’te düzenlediği basın toplantısında, “IMF Başkanlığı için adaylığımı sunmaya karar verdim” dedi ve bazı ülkelerden aldığı desteğin kendisini bu konuda cesaretlendirdiğini belirtti.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika yaptıkları ortak bir yazılı açıklamada Avrupalı yetkilileri, kurumun İkinci Dünya Savaşı sonundaki kuruluşundan kalma eski bir gelenek olan Avrupalı başkan seçme konusundaki ısrarları nedeniyle sert bir dille eleştirdi. BRIC ülkeleri, IMF’ye başkan seçiminin adayın uyruğuna değil yeterliğine dayandırılması gerektiğini ifade etti. Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens da IMF Başkanlığı’na aday oldu. ABD Hazine Bakanı Geithner, “Her iki aday da çok güvenilir” dedi.

