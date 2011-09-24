-Lagarde: Küresel ekonomi ortak hareket etmeli ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ekonomik iyileşme yolunda gidebilmek için tüm ülkelerin ''ortak davranış'' sergilemesi gerektiğini söyledi. Lagarde, Washington'da düzenlenen yıllık IMF-Dünya Bankası toplantısında, ''Birbirimize yabancı değiliz ve ortak kaderle birbirimize bağlıyız'' diyerek, bu fırtınalı dönemin ülkeleri her zamankinden daha çok birbirine bağlaması gerektiğini belirtti. IMF Başkanı, ekonomik iyileşme için bir yol bulunduğunu, bu yolun üç yıl öncesine göre daha dar olduğunu, ancak yine de bir yol ve seçenekleri bulunduğunu kaydetti. Avrupa üzerinde kara bulutların dolaştığını, ABD'de de büyük bir belirsizlik olduğunu hatırlatan Lagarde, ancak bu bulutları dağıtmak ve belirsizliği yok etmek için ortak hareket etmek gerektiğini vurguladı. Lagarde ''Hepimiz bunun içindeyiz. Hiç kimse kendisini bundan ayrı tutabileceği yanılgısına kapılmasın'' diye konuştu.