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Ekonomi

Lagarde: İtalya'nın reformu krizinin etkisini azaltmada önemli

IMF Başkanı Christine Lagarde, ''İtalya'nın finansal reformunun, Avro Bölgesi'nin borç krizinin etkisini azaltmada önemli'' olduğunu söyledi.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - IMF Başkanı Christine Lagarde, ''İtalya'nın finansal reformunun, Avro Bölgesi'nin borç krizinin etkisini azaltmada önemli'' olduğunu söyledi.



Lagarde, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Maliye Bakanı Jun Azumi, Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa ve Finansal Hizmetler Bakanı Shozaburo Jimi ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, İtalya'nın, güveni oluşturması, ''netliği ve güvenilirliği'' sağlamak için siyasi istikrarı düzeltmesi ve finansal reformları uygulaması gerektiğini belirtti.


İtalya'ya borçlarını azaltma adımlarını ''uygun, hızlı ve sağlam'' şekilde atması çağrısında bulunan Lagarde, İtalya'nın borçlanma seviyelerinin uzun vadede sürdürülemeyecek kadar zorlaştığını, İtalya'nın ''önlemleri istikrarlı, sağlam ve devamlı olarak uygulamaya'' ihtiyacı olduğunu ifade etti.


Avro Bölgesi krizinin bölge dışında özellikle Asya'da muhtemel sonuçları konusundaki kaygılarını dile getiren ve Japonya'ya krizin etkilerine karşı ihtiyatlı olması çağrısı yapan Lagarde, ''Hiçbir ülke şimdiki koşullar altında krize karşı bağışıklı olamaz. Ne kadar gelişmiş ya da gelişmekte olduğu ya da ne kadar uzakta olduğunun önemi yok. Japonya diğer ülkelere göre daha etkilenemez durumda değil. Büyük müşterilerinin bazıları ciddi zorlukla karşılaştığında Japonya da bu duruma maruz kalacak'' diye konuştu. Japonya'nın yen satma müdahalesini onayladığını, ancak bu tür operasyonların diğer ülkelerle yürütüldüğünde daha fazla ''etkili'' olduğunu belirten Lagarde, ''Ortak tutum sergilemenin müdahalede en etkin yol olduğunu dikkate almalıyız'' ifadesini kullandı.


Japon hükümeti, yenin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD doları karşısında en yüksek seviyesine tırmanmasından sonra 31 Ekim'de yene tek taraflı müdahalede bulunmuştu.


Japonya, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketinden sonra G-7'deki ortaklarıyla beraber yen satmış ve Ağustos ayında da kendi başına yene müdahale etmişti. Japonya'nın kamu borcunu azaltmak için hükümetin ''güçlü orta vadeli planı'' kabul etmeyi öncelikli hale getirmesi gerektiği konusunda Japon yetkililerle fikir birliğinde olduğunu kaydeden Lagarde, Merkez Bankasının ''uyumlu'' para politikası tutumunu korumasının ve hükümetin altyapı harcamalarını hızla uygulamasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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