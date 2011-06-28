Lagarde IMF'nin ilk kadın başkanı oldu

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde seçildi.



IMF İcra Direktörleri Kurulu, Fransa Maliye Bakanı Lagarde'ı IMF'nin yeni başkanı olarak seçti. Lagarde, böylece IMF'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.



IMF Başkanlığı için diğer aday Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens idi.



Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York'taki bir otelde kat görevlisine cinsel saldırıda bulunmak suçuyla yargılandığı için 19 Mayıs 2011 tarihinde görevinden istifa etmişti.





Lagarde: Bu göreve seçilmekten büyük onur duyuyorum



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına seçilen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, bu göreve seçilmekten ''büyük onur duyduğunu'' söyledi.



Lagarde yaptığı açıklamada, amacının, Fon'un geçmişte olduğu gibi aynı noktada odaklanarak ve aynı ruhla, ''güçlü ve sürdürülebilir kalkınma'' ve ''makroekonomik istikrar'' sağlama hedefiyle çalışmasına devam etmesi olduğunu belirtti.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin makamından yapılan açıklamada da, Lagarde'ın seçilmesinin ''Fransa için bir zafer'' olduğu belirtilerek, ''Bu önemli uluslararası görevi bir kadının üstlenmesinin Fransa'yı çok sevindirdiği'' bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner de yaptığı açıklamada, Lagarde'ın olağanüstü yeteneği ve geniş deneyiminin, küresel ekonominin bu kritik döneminde kuruma paha biçilmez bir lider kazandıracağını belirtti.















CHRISTINE LAGARDE



Christine Madeleine Odette Lagarde 1 Ocak 1956 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

Babası Robert Lallouette, Rouen Üniversitesinde İngilizce profesörü ve annesi Nicole öğretmen olan Lagarde, 1974 yılında Le Havre kentindeki Claude Monet Lisesinden mezun olduktan sonra ABD'nin Maryland eyaletindeki Bethesda bölgesinde Holton-Arms kız okuluna gitti. Hukuk mezunu Lagarde, siyaset biliminde master yaptı.

Lagarde, ABD Kongre'sinde eski ABD Savunma Bakanlarından William Cohen'in asistanı olarak çalıştı.

1981 yılında Uluslararası hukuk firması Baker& McKenzie'nin Paris bürosunda çalışmaya başlayan Lagarde, 1995 yılında şirketin yönetim kuruluna girdi ve Ekim 1999'da Baker& McKenzie'nin ilk kadın başkanı oldu.

Dominique de Villepin hükümetinde 2005 ve 18 Mayıs 2007 arasında Ticaret Bakanı olan Lagarde, 18 Mayıs 2007 ve 19 Haziran 2007 tarihleri arasında François Fillon hükümetinde Tarım ve Balıkçılık Bakanı olarak, 19 Haziran 2007 tarihinden itibaren ise Maliye Bakanı olarak çalışmaya başladı.

G-8 Ekonomik İşler Bakanı olan ilk kadın unvanına sahip Lagarde, Financial Times tarafından 16 Kasım 2009 tarihinde Avro Bölgesi'nin en iyi maliye bakanı seçildi. Lagarde ayrıca, Forbes dergisinin 2009 yılında ''dünyanın en güçlü kadınları'' listesinde 17'inci sırada yer aldı.

Genç yaşlarında Fransa ulusal senkronize yüzme takımında yer alan Lagarde'ın, Pierre-Henri Lagarde (1986) ve Thomas Lagarde (1988) adında iki oğlu bulunuyor.

Lagarde, 25 Mayıs 2011 tarihinde IMF başkanlığı için resmen aday olmuştu.