Lagarde IMF'nin ilk kadın başkanı olabilir!

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel'in desteklediği Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde adaylığını açıkladı. Lagarde seçilirse, IMF Başkanı ilk defa bir kadın olacak. Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens de aday.









Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı yarışında favori olarak görülen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde adaylığını açıkladı.

Diplomatik bir kaynak, ''Avrupa tarafında şimdi bir uzlaşmaya vardık. Bazı ülkeler diğerlerinden daha az olumlu, ancak alternatif adaylar yok, Lagarde gün gibi ortada'' dedi.

Başka bir kaynak da AB ülkelerinin, IMF Başkanlığı görevinden istifa eden Dominique Strauss-Kahn'ın yerine geçmesi için Lagarde desteklemek konusunda anlaştığını söyledi.

Aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesi Lagarde'ın adaylığına desteklerini açıklamıştı.

Meksika ve diğer ülkeler IMF'de başkanlık seçimi sürecinin milliyetine göre değil liyakat temelinde olması gerektiğini savunuyor.

IMF Başkanlığı görevi için adaylar 10 Haziran'a kadar başvurabilecek. IMF başkanının gelecek ay sonuna kadar seçilmesi bekleniyor.

Gelişmiş ülkelerin IMF'de oy hakkı yüzde 57 iken, gelişmekte olan ülkelerin oy hakkı ise yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

Cartens de aday

IMF başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk kişi Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens olmuştu.

Carstens, Avrupalı olmayan ilk IMF başkanı olmak için adaylık girişiminin olumlu tepki aldığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden destek alacağını umduğunu söyledi. Reuters'e konuşan Carstens, adaylığı konuşunda ABD'li yetkililerle görüştüğünü belirterek, ''Onlar katılımından memnun oldular ve bunun sürecin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorlar'' dedi.

BRICS ülkeleri tekele karşı

Öte yandan BRICS ülkeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlık koltuğunun Avrupalıların tekelinde olmasına karşı çıktı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ekonomisi hızla büyüyen BRICS ülkeleri, IMF'nin yeni başkanının seçim sürecine ilişkin kaygılarını dile getirerek, Avrupalı yetkililerin istifa eden IMF başkanı Dominique Strauss Kahn'ın yerine seçilecek kişinin de Avrupalı olması gerekti beyanlarını eleştirdi.

IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Brezilya üyesi Paulo Nogueira Batista, Rusya üyesi Alexei Mojine, Hindistan üyesi Arvind Virmani, Çin üyesi He Jianxiong ve Güney Afrika üyesi Lesothan Moeketsi Majoro yaptıkları ortak açıklamada, IMF başkanının seçiminde milliyet kriterinin rol oynamasının kurumun meşruiyetine gölge düşürdüğünü belirtti.

Gelenekler 'Avrupalı' diyor

Geleneklere göre, kurulduğundan bu yana tüm başkanları Avrupalı olan IMF'in yeni başkanı, 24 üyeli İcra Direktörleri Kurulu tarafından seçilecek.

BRICS ülkeleri şu ana kadar bir aday öne sürmese de IMF başkanlığına gelişmekte olan ülkelerden birinin seçilmesi gerektiğini savunuyor ancak Çin Lagarde'ı destekliyor.