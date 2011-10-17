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Ekonomi

Lagarde: IMF'in kaynakları yeterli PARİS (A.A)

17 Ekim 2011 13:42

-Lagarde: IMF'in kaynakları yeterli PARİS (A.A) - 17.10.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fonun kaynaklarının yeterli düzeyde olduğunu bildirdi. Lagarde Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanlarının hafta sonu Paris'te yaptıkları toplantıda IMF'in kaynaklarının artırılması çağrısına karşın, Fonun şuan için kaynaklarının yeterli olduğunu savundu. Bankaların yeniden sermayelendirilmesinde devlet desteğinin son çare olması gerektiğine işaret eden Lagarde, öncelikle hissedarları yoluyla sermaye artırımını denemeleri gerektiği, bunun söz konusu olmaması ya da yeterli olmaması halinde ise devletin müdahalesini de içeren ortak formüllerin devreye sokulabileceğini belirtti.  Gelişmekte olan ülkelerden bazıları hafta sonu düzenlenen toplantıda, IMF'nin sermaye gücünün arttırılmasını isterken, özellikle ABD bu öneriye karşı çıkmış ve Avro Bölgesi'nin daha etkin çaba göstermesini istemişti.

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