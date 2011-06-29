-LAGARDE İLK İŞ YUNANİSTAN'A SESLENDİ WASHINGTON (A.A) - 29.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı seçilen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın seçilir seçilmez ilk işi, zor günler geçiren Yunanistan'a ''ulusal birlik'' çağrısında bulunmak oldu. Seçildikten dakikalar sonra Fransız TF1 televizyonuna çıkan Lagarde, Yunanistan'ın, daha fazla yardım alması için Avrupa Birliği ve IMF'nin ön koşul olarak gördüğü tasarruf paketini onaylaması için hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Lagarde, ''Bu gece Yunanistan'a vermek istediğim bir mesaj var. Yunanistan'da muhalefet ulusal birlik ruhu içerisinde şu anda iktidardaki partiyi desteklemeli'' dedi. Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ile ilgili gelişmelerden sonra IMF'nin 2 bin 500 çalışanı ve 800 ekonomisti bir bütün haline getirmek ve IMF'de güveni yeniden tesis etmek istediğini ifade eden Lagarde, ABD hükümetinin izin vermesi halinde Strauss-Kahn ile görüşmek istediğini belirtti. Lagarde, ''Strauss-Kahn ile uzun bir görüşme yapmak istiyorum çünkü halef selefiyle görüşmeli. Onun, IMF ve kuruluşun ekipleri hakkında vereceği bilgilerden birşeyler öğrenebilirim'' diye konuştu. -LAGARDE'IN SEÇİLMESİNE TEPKİLER- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Lagarde'ın IMF başkanlığına seçilmesini ''Fransa'nın zaferi'' olarak değerlendirdi. İngiltere Maliye Bakanı George Osborne da Lagarde'ın seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, ''Lagarde'ın olağanüstü yeteneği ve engin deneyimi, küresel ekonomi için kritik bir zamanda vazgeçilmez bu kuruluş için paha biçilemez bir liderlik sağlayacak'' ifadesini kullandı.