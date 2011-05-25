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Ekonomi

LAGARDE DE IMF BAŞKANLIĞINA ADAY PARİS (A.A)

25 Mayıs 2011 16:26

-LAGARDE DE IMF BAŞKANLIĞINA ADAY PARİS (A.A) - 25.05.2011 - Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, IMF Başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Maliye Bakanı Lagarde, düzenlediği basın toplantısında, ''IMF Başkanlığı için adaylığımı koymaya karar verdim'' dedi. Lagarde, bazı ülkelerden aldığı desteğin kendini cesaretlendirdiğini söyledi. Aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesi Lagarde'ın adaylığına desteklerini açıklamıştı. IMF'nin başkanının gelişmekte olan bir ülkeden olması gerektiğini düşünen Brezilya, Rusya, Çin ve Güney Afrika gibi ülkeler Lagarde'ın adaylığına muhalefet edebilir. IMF başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk kişi Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens olmuştu. Meksika ve diğer ülkeler IMF'de başkanlık seçimi sürecinin milliyetine göre değil liyakat temelinde olması gerektiğini savunuyor. IMF Başkanlığı görevi için adaylar 10 Haziran'a kadar başvurabilecek. IMF başkanının gelecek ay sonuna kadar seçilmesi bekleniyor. ABD'de cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Dominique Strauss-Kahn, geçen hafta IMF başkanlığından istifa etmişti.

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