-Lagarde: Avrupa'daki kriz tüm dünya için risk ABUJA (A.A) - 19.12.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'daki borç krizinin "tüm dünya ekonomileri için risk teşkil ettiğini" belirtti. Nijerya'da bulunan Lagarde, başta Avrupa olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki gelişmelerin tüm dünya için endişe kaynağı olduğunu belirtti. İlk kez Afrika'ya ziyarette bulunan Lagarde, basına yaptığı açıklamada, "Avrupalıların karşı karşıya olduğu krizin ve zorlukların büyüklüğü nedeniyle kriz, dünya ekonomilerinde yankı bulacak" diye konuştu.