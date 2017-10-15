"Lafı fazla uzatmaya gerek yok, fotoğraflar konuşsun..."

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın valilere hitaben yaptığı toplantıda eski başbakanlardan Bülent Ecevit hakkında "Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığın zaman, zaten bunlar Amerika'daki liderlerin, afedersin lider poposunu tırabzana dayıyor" sözlerini eski ABD Başkanı Barack Obama-Erdoğan görüşmesiyle değerlendirdi. Takan, "Lafı fazla uzatmaya gerek de yok. Zaman tüneli gidelim fotoğraflar konuşsun" diyerek, 6 fotoğraf paylaştı.

Takan'ın "Biri "Ecevit" mi dedi!.." başlığıyla (15 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

2012 yılının çok sıcak geçen yaz aylarının bir günüydü... Gündem yine Suriye kriziydi. Ekranlar, habercilik yapan internet siteleri "son dakika" ile kızarmıştı. Öğrenivermiştik, Başbakan R. Erdoğan'ın ABD Başkanı Barak Obama'yı telefonla aradığını...

Rutin açıklamalarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın, telefon görüşmesinde, Suriye'de demokratik bir geçiş sürecini desteklemek için ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışması için yetkililerin yakın temas halinde olmalarını kararlaştırdıkları bildirilmişti.. Görüşmede, Beşar Esad'ın yönetimden ayrılması ve Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanması da dahil Suriye'deki siyasi geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik çabaların koordinasyonu ele alındığının ısrarla altı çizilmişti.

R. Erdoğan ve Başkan Obama'nın çok sıkı dostluk (aynı bugün Trump ile olduğu gibi) yaşadığı günlerdi. Bu derin ve asla sarsılmayacak dostluk sayesinde "katil Esed" ten hep beraber kurtulacağımızın hayalleri içinde yaşıyorduk. Henüz yaz ateşinin sıcağı başımıza vurmamıştı. Stratejik müttefikimizle aramızdan su sızmıyordu. Ortadoğu'ya hep beraber el ele çeki düzen veriyorduk. Aman Allah'ım bir de ne görüverelim!..

Beyaz Saray'ın resmi sitesine 36 dakika süren görüşmeye ilişkin bir fotoğraf koymasınlar mı!..

Bizler kalbimizi bozmamıştık ama Obama'nın elinde tuttuğu beyzbol sopası Washington'da günün tartışması haline gelmişti. Okyanus ötesinden, gazetecilerin Barack Obama'nın elindeki sopanın neyi temsil ettiğini merak ettiklerine, Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında sözcü Jay Carney'in fotoğrafla ilgili soru yağmuruna tutulduğuna ilişkin haberler akıyordu.

Bir gazeteci, sopanın ahşap mı yoksa alüminyum mu olduğunu sormuş... Başka bir gazeteci ise sopanın profesyonel bir oyuncudan mı hatıra olduğunu öğrenmek istemişti... Ayrıca, Suriye konusundaki bir telefon görüşmesine ait fotoğraftaki sopanın Obama yönetiminin dış politika yaklaşımını sembolize edip etmediği de sorular arasındaydı. Carney ise "şimdilik sadece Obama'nın bir beyzbol fanı (hayranı) ve Chicago White Sox taraftarı olduğunu" söyleyebileceğini belirtmekle yetinmişti...

Bu sopa, her nasılsa bazılarının milliyetçili duygularını hiç ama hiç rencide etmemişti!..

Aslında lafı fazla uzatmaya gerek de yok. Zaman tüneli gidelim fotoğraflar konuşsun...

İlk üç kare;

Sondan önceki üç kare;