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Laf attıkları kızlardan dayak yediler

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 3 İngiliz kuzen kız, sözlü tacizde bulunduklarını iddia ettikleri 2 Türk gence saldırıp, yumrukladı...

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 3 İngiliz kuzen kız, sözlü tacizde bulunduklarını iddia ettikleri 2 Türk gence saldırıp, yumrukladı.

Neye uğradıklarını şaşıran 2 genç de kendilerine gelince aynı şekilde karşılık verdi. Polisi görünce kaçan 2 genç kovalamacanın ardından yakalandı. 2 taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. 

Laf attıkları kızlardan dayak yediler

İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen hepsi de 23 yaşındaki J.P., R.K. ve M.K., geçen salı gecesi Barlar Sokağı'na eğlenmeye gitti. 3 genç kız, sabaha karşı yürüyerek otellerine dönmek üzere yola çıktı. Kordon Caddesi'ne geldiklerinde, iddiaya göre J.P., kendilerine "Eve gidip, alem yapalım" diyerek, laf attığını ileri sürdüğü, 19 yaşındaki M.Ş. ve 24 yaşındaki B.C.'yi yumrukladı. J.P.'nin ardından kuzenleri de kavgaya karıştı. Neye uğradığını şaşıran 2 genç, aynı şekilde karşılık verince ortalık bir anda savaş alanına döndü. J.P., gözüne isabet eden yumruk, kuzenler de çeşitli yerlerine aldıkları tekme darbeleriyle yaralandı. 3 kız kuzen, bunun üzerine bağırırak, çevreden yardım istedi. Bu sırada, olay yerine 50 metre uzaklıktaki Çarşı Polis Merkezi'nde görevli polislerin geldiğini farkeden M.Ş. ve B.C., kaçmaya başladı. Polis, 2 genci kısa süren kovalamacayla yakaladı.

Gözaltına alınan 2 gençten B.C.'nin yüzünde aldığı yumruk darbesi nedeniyle morluk olduğu görüldü. İngiliz 3 kuzen ve gözaltına alınan iki Türk genci, Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülüp, ayakta tedavileri yaptırıldı. Her iki tarafta birbirlerinden şikayetçi oldu.

3 İngiliz kuzen, ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Geldikleri turizm acentesine İngiliz Konsolosluğu'na durumu bildiren kuzenler, polis tarafından otellerine bırakıldı. Gözaltına alınan 2 kişi ise işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilecek.


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