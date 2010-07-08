-''LAF ATMA'' KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA SAKARYA (A.A) - 07.07.2010 -Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, komşular arasında ''laf atma'' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Tığcılar Mahallesi Kız Meslek Sokak'ta yanındaki iki bayanla yol kenarında oturan Y.Ç (43), komşusu A.M.M ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M.M, Y.Ç'ye sert bir cisimle saldırdı. Çevredeki kişilerin kavgayı ayırmasının ardından, Y.Ç bir süre sonra elindeki ruhsatsız tabancasıyla çevreye rastgele ateş etti. Olayı gören M.M. de evinden getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.M.M, Y.Ç, S.Ş ve M.M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Y.Ç ile A.M.M'nin kavga etmesi, Y.Ç'nin tabancayla, M.M'nin av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etmesi ve M.M'nin mermisinin bitmesinin ardından eve kaçması, peşinden koşan Y.Ç'nin kapıyı tekmelemesi ile polislerin olay yerine gelmesiyle kavganın sona ermesi yer alıyor.