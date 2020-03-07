Lady Gaga'nın klibinde Türk imzası

Lady Gaga uzun zamandır beklenen Stupid Love adlı yeni şarkısını yayınladı. Renkli görüntülere sahne olan klibinde genellikle pembe tonlarında kıyafetler tercih eden Gaga, Türk tasarımcı Ezgi Çınar 'a ait bir bikini giydi.



Sözcü'nün haberine göre Lady Gaga, renkli görüntüler barındıran klipte dört kostüm giydi. Çivili bir kemeri olan, pembe bikini, Vex Clothing markasına ait. Laura Pulice tarafından tasarlanan bikini klibe özel olarak hazırlanmış



Bir uzaylı kostümünü andıran yine pembe kostüm iki tasarımcıya ait. Ezgi Çınar metalik iç çamaşırını tasarlarken, bir süredir Gaga ile çalışan Kaimin ise kıyafetin korsesini ve bolerosunu hazırladı. Bu arada klipte yer alan tüm kostümler, Gaga için özel olarak yapıldı.



Ezgi’ye klip çekiminden 48 saat önce sipariş verilmiş. İki parçadan oluşan tasarımı hazırlamak için modern uzay ve galaksi konseptinden yola çıkan Çınar klip çekimi sırasında da hazır bulunmuş. “Bu şimdiye kadar yaptığım en çılgın, en gerçeküstü deneyimdi” diyen tasarımcıdan, yurtdışında da övgü ile bahsediliyor.