-LADY GAGA KORSANLARINA HAPİS CEZASI BERLİN (A.A) - 16.06.2011 - Almanya'da Lady Gaga ve Mariah Carey'nin yayımlanmamış şarkılarını internet üzerinden özel bilgisayar programıyla yasa dışı olarak indiren ve sonra bunları satan iki genç 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duisburg'da görülen mahkemede, Lady Gaga, Mariah Carey veya Kesha gibi sanatçılara yakın kişilerin bilgisayarlarına sızmak için "Truva atı" denilen özel bilgisayar programı kullanan iki gençten birine tecilli ceza verildi. İnternet korsanlarının kullandığı programla popüler şarkıcıların yayımlanmamış parçalarını ele geçirmeyi başaran Alman gençleri, sonra bunları satarak yaklaşık 15 bin avro gelir sağladı. 18 yaşındaki baş zanlı, cezasını gençler için kurulan bir cezaevinde çekecek ve altı ay sonra şartlı salıverilebilecek. Mahkeme, 23 yaşındaki suç ortağıyla birlikte bilgisayar korsanının "internete çok bağımlı" olmasını "hafifletici sebep" olarak değerlendirdi.