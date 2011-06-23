-LADY GAGA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU TOKYO (A.A) - 23.06.2011 - Ünlü şarkıcı Lady Gaga, 11 Mart'ta deprem ve tsunami felaketinin vurduğu Japonya'ya geldi. Başkent Tokyo'da felaketzedeler için yardım konseri verecek olan Lady Gaga, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın güzel ve ziyaret edilmesi gereken bir ülke olduğunu söyledi. Siyahlar içindeki Lady Gaga, Tokyo'da kalacağı bir hafta süresince bu güzel şehrin tadını çıkaracağını ve herkese burayı ziyaret etmeleri çağrısında bulunacağını belirtti. Ünlü şarkıcının, toplantıda kullandığı ve üzerinde Japonca "Dualar Japonya İçin" yazılı fincanın açık artırmaya çıkarılacağı, elde edilen gelirin felaketzedelere yardım vakfına verileceği kaydedildi. Lady Gaga, Japon yetkililerin kendisine hükümetlerinin minnet mektubunu sunduğu sırada da gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcının, MTV tarafından düzenlenen, cumartesi günü yapılacak yardım konserinden sonra deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya'nın kuzeydoğusunu ziyaret edeceği belirtiliyor.