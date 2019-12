Lady Gaga eşcinseller için eşitlik istedi

T24 - Roma'da düzenlenen EuroPride yürüyüşüne, haklarını arayan 1 milyon eşcinsel katıldı. Yürüyüş sırasında Vatikan ve Papa da protesto edilirken popun kraliçesi Lady Gaga, mini bir konser verdi ve eşcinsel haklarına değindiği konuşmasında, "Hemen eşitlik istiyoruz" diye haykırdı.



Her yıl başka bir Avrupa ülkesinde bu yıl da İtalya'nın başkenti Roma'da 10 gündür devam eden ve eşcinsellerin haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan EuroPride etkinlikleri, geniş katılımlı bir yürüyüşle devam etti.

Repubblica (Cumhuriyet) Meydanı'nda başlayıp, antik Roma'da hipodrom olarak kullanılan Circo Massimo'da sona eren “Onur Yürüyüşüöne 1 milyon eşcinsel, transseksüel ve biseksüel katıldı. Bazı eşcinsel ailelerin çocuklarıyla beraber yürüyüşe katılmaları ise tepki topladı. Yürüyüşün başladığı noktanın hemen yakınında bulunan Papa 2. Jean Paul'un heykelinin altında bazı ateist ve eşcinsellerin gösteri yapması dikkat çekiciydi. Ayrıca Vatikan ve Papa 16. Benediktus da “No Vatican, no Papaö yazılı ve Papa'yı eşcinsel olarak gösteren dövizlerle protesto edildi.



Lady Gaga, Vatikan'a çatmadı

Yürüyüşün ardından dün sabah saatlerinde özel uçağıyla Roma'ya gelen çılgın şarkıcı "Lady Gaga", Circo Massimo'da sahne aldı. Turkuaz rengi peruk ve Versace'nin son koleksiyonundan bir elbiseyle sahneye çıkan Lady Gaga, eşcinsel haklarına değindiği 15 dakikalık bir konuşma yaparak, böyle bir organizasyona izin veren yetkililere teşekkür etti.

“Hemen eşitlik istiyoruz. Ben de sizler gibi kızgınım. Aşkı savunmak için çektiğimiz acıyı ve öfkeyi göstermeliyiz. Aşkın devrimini yapmalıyız. Bugün ve aslında her gün özgürlük ve adalet için mücadele ediyoruz" diye konuşan Lady Gaga, eşcinsel ve transseksüellere eşit haklar vermeyen hükümetleri de eleştirmekten geri durmadı. Şarkıcı, beklenenin aksine konuşmasında Vatikan aleyhine sözler sarfetmedi.



“Biz ne zaman evlenebileceğiz"

Eşitsizliğin birçok ülkede kendini hissettirdiğinin altını çizen Lady Gaga, bunların Rusya, Litvanya, Polonya ve Lübnan ile Orta Doğu ülkeleri olduğunu belirtti. Lady Gaga ayrıca “Burada, tüm dünyanın önünde hükümetlere sesleniyorum, bize yardım edin. Biz ne zaman evlenebileceğiz? Ne zaman ezilen olmayacağız?ö diye sorarak, alandakilere, “Yalnız değilsinizö diye seslendi.

“Bana sık sık eşcinsel olup olmadığım soruluyorö diyen Lady Gaga, “Bunu, 'Ben farklılığın kızıyım. Ahlaki bir yükümlülüğüm var ve dünyayı iyi bir yer yapmak istiyorum' diye cevaplıyorum. Ben Judy Garland gibiyimö diye konuştu.

Neredeyse her cümlesi alanı dolduranlar tarafından coşkuyla karşılanan Lady Gaga, daha sonra piyanonun başına geçerek, "Born This Way" ve “The Edge of Gloryö şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesi, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın kutlama mesajı da okundu. Lady Gaga, konserin ardından Twitter'daki hesabına, “Büyülü bir deneyim. Çok etkilendimö mesajını yazdı.