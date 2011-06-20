-LADİN SORUŞTURMASINDA 30 GÖZALTI İSLAMABAD (A.A) - 20.06.2011 - Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Hüseyin Hakkani terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin soruşturmasında bugüne kadar 30 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Hakkani, bir Amerikan televizyonuna verdiği mülakatta, Pakistan hükümetinin iddia edilenin aksine El Kaide ve Taliban militanlarına karşı kararlılıkla mücadele ettiğini ve Bin Ladin soruşturmasında 30 kişinin gözaltına alınarak sorgulandığını ifade etti. Terörle mücadele konusunda ABD'nin en önemli müttefiklerinin başında Pakistan'ın geldiğini belirten Hakkani, ülkesinin topraklarında bulunan aşırılık yanlısı terör örgütü liderleri ve militanlarının yakalanması konusunda ABD ile işbirliğine ve istihbarat paylaşımına devam edeceklerini bildirdi. El Kaide lideri Bin Ladin'in mayıs ayı başında Abodabad kentinde bir Amerikan operasyonuyla öldürülmesinin ardından, Pakistan hükümeti Washington yönetiminin baskısıyla istihbarat teşkilatı ve ordu içinde geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.