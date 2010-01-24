Ladin'in yeni ses kaydı yayınlandı

T24 - Katar'ın El Cezire televizyonu, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in yeni sesli mesajını yayımladı.





Delta Havayollarına ait uçağa 24 Aralıkta saldırı girişiminde bulunmasının sorumluluğunu örgütün üstlendiğini ve 11 Eylül saldırıları gibi bu saldırının da bir mesaj olduğunu belirten Usame bin Ladin, şöyle konuşuyor:



"Kahraman Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib ile size gönderilen mesaj, 11 Eylül kahramanları tarafından iletilen daha önceki mesajımızın teyididir. Mesajlarımızı size kelimelerle göndermek mümkün olsaydı, bunları uçaklarla göndermezdik."



Bin Ladin ayrıca ABD Başkanı Barack Obama'ya hitaben, "Filistinliler için güvenlik olmadığı sürece Amerika'nın da asla güvenlik rüyasını göremeyeceğini" söylüyor.



El Kaide lideri, ABD'nin İsrail'i desteklemeye devam etmesi durumunda saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuyor.



Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib, 24 Aralıkta Amsterdam-Detroit seferini yapan yolcu uçağına, iniş yapmak için alçaldığı sırada havaya uçurmaya çalışmıştı.

