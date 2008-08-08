Ladin'in şoförüne 5.5 yıl

Küba'daki Guantanamo Askeri Üssü'nde kurulan savaş suçları mahkemesi, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in şoförü Salim Hamdan'ı "terörizme maddi destek sağlamaktan" 5 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Hamdan, burada yargı önüne çıkan ilk zanlı oldu.



5 yıl 1 ay düşülecek



Mahkemeden yapılan açıklamada, 61 aydır Guantanamo'da tutulan Yemenli Hamdan'ın mahkemeyi beklerken yatmış olduğu 5 yıl 1 ay düşüleceği için 5 ay sonra serbest kalacağı belirtildi.



Jürinin, Hamdan hakkında verdiği kararın ardından savcı, verilecek cezanın en az 30 yıl olmasını istemişti. Askeri jüri, Hamdan'ı, teröristlere yardım etmekten suçlu bulmuş, ancak

"teröristlerle birlikte ABD'ye karşı komploların içinde olmak" suçlamasından ise aklamıştı.



'Ölenlerden özür dilerim'



Bu arada Hamdan, mahkemede Arapça yaptığı konuşmada, "ölen masum kişilerden kendi adına" özür diledi. Cezanın kesinleştirilmesine yönelik oturumda Salim Hamdan, "masum

insanların öldüğünü görmek üzücü ve yıkıcı" dedi.



'Ailemi geçindirmek için yaptım'



Yemenli Hamdan, "Yapmış olduğum herhangi birşey zarar verdiyse onlardan kişisel olarak özür dilerim" diye konuştu. Avukatlarıyla bir masanın arkasında oturan beyaz türbanlı Hamdan, Usame Bin Ladin'le, hayatını kazanmak ve ailesini geçindirmek için çalıştığını hatırlattı ve zamanla Ladin'in yaptıklarından kuşku duymaya başladığını söyledi.



Hamdan, Yemen'de kimi iş olanaklarının bulunduğunu, ancak bunların, evliliğinden sonra ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığını anlattı.



Yemen'de 2000 yılında Amerikan "USS Cole" adlı gemiye düzenlenen saldırının ardından kendisini kötü hissettiğini ifade eden Hamdan, hacca gittiğinde Ladin için çalışmayı bırakmayı ve Yemen'e dönmeyi istediğini, ancak Yemenli yetkililerin Afganistan'dan dönenlere tavrı

nedeniyle bunu yapamadığını da bildirdi.

